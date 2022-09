Le temple Begusarai Durga abolit la tradition de sacrifice animal vieille de 700 ans pendant Navratri

Les dévots de la déesse Durga à Begusarai observent Navratri avec beaucoup de ferveur. Le temple Durga à Lakhanpur, bloc Bhagwanpur, à environ 33 km du siège du district de Begusarai, est l’un des plus anciens du genre dans le district. Ce temple a une histoire de sacrifices d’animaux pour l’accomplissement des souhaits des fidèles. Mais cette année, la tradition vieille de 700 ans du sacrifice animal sera brisée ici. Désormais, au lieu d’animaux, les fidèles sacrifieront des légumes et des fruits comme la citrouille et la canne à sucre pour la déesse Vaishnavi.

Le temple de Durga est géré par le Maa Durga Temple Pushpalata Ghosh Charitable Trust. Les fidèles qui viennent ici pourront également visiter le temple Sri Venkateswara pour la première fois. Des gens de tous horizons visitent le temple. Avoir le darshan de la déesse Durga, des dévots non seulement de Begusarai mais de tout le pays, y compris du Bihar et du Bengale occidental, arrivent ici avec l’espoir que leurs souhaits seront exaucés. Récemment, l’ancien ministre en chef du Jharkhand, Hemant Soren, s’est rendu au temple pour demander des bénédictions.

À l’occasion de Durga Puja, environ 10 000 animaux sont sacrifiés chaque année après que les souhaits des fidèles se soient réalisés. Cette année, le comité a informé les fidèles que la pratique, qui a commencé le jour de la création du temple, sera abolie à partir de ce Navratri.

Selon les croyances de la population locale, Durga est également connue sous le nom de Shaktipeeth. L’idole de Durga a été amenée il y a 700 ans d’un endroit appelé Nadia au Bengale sous le nom de Kuldevi et a été établie à Lakhanpur. La méthode d’adoration est bengali ici. De cette façon, c’est le seul temple de Durga à Begusarai où la tradition de la communauté bengali est maintenue vivante.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici