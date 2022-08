Le témoin poignardé de Salman Rushdie décrit le chaos alors que l’auteur a été «agressé pendant 20 à 40 secondes» lors d’une attaque au couteau d’horreur

Un témoin HORRIFIÉ qui a vu Salman Rushdie poignardé à plusieurs reprises lors d’un événement à New York a révélé des détails choquants sur l’attaque brutale.

Le rabbin Charles Savenor, le directeur exécutif de 53 ans d’une organisation appelée Civic Spirit, a déclaré au US Sun qu’il était dans la foule lorsque la violence contre Rushdie a éclaté pendant près d’une minute.

Rushdie, 75 ans, a été attaqué alors qu’il était présenté à un festival de littérature d’été à l’amphithéâtre de l’institution Chautauqua à New York Crédit : Getty Images

Des images vidéo choquantes révèlent que Rushdie a été transporté par avion à l’hôpital Crédit : AP

Salman Rushdie est soigné après avoir été attaqué lors d’une conférence vendredi Crédit : AP

Le rabbin Charles Savenor a décrit le chaos qui s’est déroulé après que l’auteur Salman Rushdie a été poignardé lors d’un événement à New York Crédit : Park Avenue Synagogue

Rushdie, 75 ans, aurait été agressé par Hadi Matar, 24 ans, alors qu’il était présenté à un festival de littérature d’été à l’amphithéâtre de l’institution Chautauqua, dans l’ouest de New York.

Savenor a déclaré que l’horrible violence avait duré “20 à 40 secondes” avant que l’agresseur présumé de Rushdie ne soit maîtrisé – mais le célèbre écrivain est actuellement sous respirateur et pourrait perdre un œil.

Selon ABC NouvellesMatar, du New Jersey, est actuellement détenu par la police de l’État de New York, tandis que Rushdie a été gravement blessé, avec des nerfs sectionnés et des lésions hépatiques.

La police de l’État de New York a déclaré que l’agresseur présumé avait pris d’assaut la scène et avait commencé à attaquer Rushdie – qui devait parler aux côtés de l’auteur Henry Reese.

“Ceci, avec M. Rushdie et Henry Reese, allait être le clou de la semaine”, a déclaré Savenor en exclusivité au US Sun.

“C’était une discussion sur la façon dont l’Amérique et d’autres démocraties peuvent soutenir les écrivains politiques.”

Les œuvres controversées de Rushdie, y compris le roman The Satanic Verses, ont conduit à une série de menaces de mort et même à une prime massive sur sa tête après que ses représentations du prophète islamique Muhammad aient été considérées comme irrespectueuses.

Le défunt dirigeant iranien, l’ayatollah Ruhollah Khomeiny, a envoyé une fatwa, ou ordre, appelant à la mort de Rushdie en échange de plus de 3 millions de dollars lors d’une émission sur Radio Téhéran le 14 février 1989.

“Il y avait beaucoup d’enthousiasme et d’excitation à entendre parler du sujet de la part de quelqu’un qui a vécu cette fatwa traumatisante”, a déclaré Savenor au US Sun.

Tragiquement, l’enthousiasme s’est rapidement transformé en panique lorsque Rushdie a été attaqué quelques secondes seulement après son arrivée sur scène vers 10 h 45 HE.

“Ils sont allés s’asseoir et environ 15 secondes plus tard, quelqu’un a sauté sur la scène du côté gauche et s’est précipité pour M. Rushdie”, a déclaré Savenor.

“L’assaut a commencé alors qu’il était assis, et je pense qu’il est tombé par terre. C’était chaotique.

“Il a été agressé pendant 20 à 40 secondes, je ne sais pas vraiment parce que c’est allé très vite.

« Au début, personne ne savait comment réagir. Nous ne savions pas de quoi nous étions témoins, ce que nous regardions.

“Nous étions à environ 75 pieds et nous avons vu l’agresseur attaquer M. Rushdie.”

‘ASSAUT EN TEMPS RÉEL’

“Son bras montait et descendait, je ne savais pas s’il le frappait ou s’il avait un couteau”, se souvient Savenor.

“La foule était juste choquée mais en quelques secondes, on a eu l’impression d’assister à une agression en temps réel.”

Le témoin oculaire John Mulherin, 80 ans, un avocat à la retraite de Glen Ellyn, dans l’Illinois, qui participait à l’événement, a également déclaré au US Sun qu’un “silence de mort” avait envahi le public après l’attaque.

Alors que Savenor regardait avec horreur, il a sorti son téléphone et a capturé des images exclusives obtenues par The US Sun.

“Je ne sais pas comment j’ai pensé à l’enregistrer avec mon téléphone mais je l’ai enregistré, je pensais que je voyais quelque chose de tellement surréaliste que je voulais juste l’enregistrer”, a-t-il déclaré.

Des photos de l’événement montraient une foule se précipitant pour aider le romancier blessé. Le public aurait également taclé l’agresseur.

Le public a été invité à évacuer “rapidement et silencieusement” après l’horrible événement, a déclaré le témoin oculaire.

DES MENACES DE MORT

Avi Abraham Benlolo, fondateur et président de The Abraham Global Peace Initiative, s’est également entretenu avec The US Sun des avertissements effrayants d’un appelant inconnu qui a menacé de lui mettre “une balle” dans la tête.

“Il a toujours été préoccupé par cela”, a déclaré Benlolo.

« Il était préoccupé par sa sécurité mais devait vivre sa vie. À mon avis, il était un véritable héros pour la projection de la libre pensée et il n’a pas permis à la dictature iranienne de l’arrêter.

Benlolo a déclaré qu’il avait organisé un événement avec Rushdie en 2010 et a déclaré que l’auteur s’était déjà inquiété de sa sécurité à l’époque.

« J’ai rencontré beaucoup de gens ; premiers ministres, présidents américains et il était l’un des penseurs les plus prolifiques que j’aie jamais rencontrés.

“Nous avons parlé d’extrémisme et je pense que c’est ce qui a motivé cette attaque.”

Benlolo a même reçu des menaces lui-même pour avoir organisé l’événement.

“Quelqu’un a laissé un message vocal, vous l’hébergez, vous allez recevoir une balle dans la tête.

“A cause de cela, j’ai dû contacter la police et ils ont augmenté leur présence autour du rassemblement.”

L’IRAN APPELLE A L’ASSASSINAT DE RUSHDIE

Le livre de Rushdie, Les versets sataniques, est interdit en Iran depuis 1988, car de nombreux musulmans le considèrent comme offensant pour l’islam.

Les versets sataniques utilisent un réalisme magique qui s’inspire en partie de la vie du prophète Mahomet.

Il a passé environ 10 ans sous la protection de la police au Royaume-Uni, vivant dans la clandestinité après que le défunt dirigeant iranien, l’ayatollah Ruhollah Khomeini, ait émis une fatwa appelant à l’exécution de Rushdie.

Rushdie a rejeté cette menace à l’époque, affirmant qu’il n’y avait “aucune preuve” que des personnes seraient intéressées par la récompense de 3 millions de dollars.

Cependant, au fil des ans, il y a eu plusieurs tentatives d’assassinat ratées contre Rushdie, y compris des attaques contre plusieurs personnes liées à sa publication.

En 1991, le traducteur japonais Hitoshi Igarashi a été mortellement poignardé et un traducteur italien a également failli être tué dans une autre attaque.

En 2012, Rushdie a publié un mémoire, Joseph Anton, sur la fatwa.

Rushdie a été un porte-parole éminent de la liberté d’expression et des causes libérales.

Il est un ancien président de PEN America, qui a déclaré qu’il était “sous le choc et l’horreur” de l’attaque.

“AUCUN INCIDENT COMPARABLE”

“Nous ne pouvons penser à aucun incident comparable d’attaque publique violente contre un écrivain littéraire sur le sol américain”, a déclaré la PDG Suzanne Nossel à AP News.

“Salman Rushdie a été ciblé pour ses paroles pendant des décennies mais n’a jamais bronché ni faibli.”

L’attaque au couteau de Rushdie survient des semaines après qu’un membre du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) iranien a été accusé d’avoir comploté pour tuer l’ancien conseiller à la sécurité nationale John Bolton.

Shahram, Poursafi, de Téhéran, a allégué qu’à partir d’octobre 2021, il avait tenté d’organiser le meurtre de Bolton, probablement en représailles au meurtre de Qassem Soleimani en janvier 2020.

Travaillant au nom de la Force Quds, Poursafi a tenté de payer 300 000 dollars à des personnes aux États-Unis pour le meurtre, selon le ministère de la Justice.

Le département a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve que Poursafi ait jamais été aux États-Unis. Il est toujours en fuite à l’étranger et est recherché par le FBI.

Pendant ce temps, des responsables du NYPD ont arrêté un homme avec un fusil d’assaut AK-47 chargé devant le domicile du journaliste irano-américain au franc-parler Masih Alinejad, 45 ans, à Brooklyn le 29 juillet.

Les responsables de l’application des lois ont observé Khalid Mehdiyev se comporter de manière suspecte près de la maison d’Alinejad, essayant d’ouvrir la porte d’entrée et jetant un coup d’œil par les fenêtres.

Alinejad a critiqué le gouvernement iranien pour son statut en matière de droits humains, en particulier les droits des femmes, et a fui le pays en 2009.

En 2020, des responsables iraniens ont lancé une campagne sur les réseaux sociaux appelant à son enlèvement et à son retour dans la nation islamique.

Il aurait été attaqué par Hadi Matar, 24 ans, quelques secondes après être monté sur scène Crédit : AP