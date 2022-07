Préparez-vous à dire au revoir à votre semaine avec le nouveau drame policier déchirant de Channel 5.

Le témoin n ° 3 ne manquera pas de captiver les téléspectateurs avec son histoire de meurtre et d’intimidation.

Le témoin n°3 de Channel 5 est-il basé sur une histoire vraie ?

Le drame est entièrement fictif et se concentre sur la mère célibataire Jodie qui est la dernière personne à avoir été témoin d’un tueur et de sa victime avant son assassinat.

Après avoir répondu à un appel de la police, Jodie apprend que son identité restera anonyme.

Cependant, elle est ensuite soumise à une terrifiante campagne d’intimidation par un gang envoyé pour la faire taire.

Elle découvre bientôt qu’ils ne reculeront devant rien pour protéger leur patron accusé.

Le témoin n° 3 est-il basé sur un livre ?

La série en quatre parties a été écrite uniquement pour Channel 5 et n’était pas un livre auparavant.

Le drame a été écrit par Thomas Eccleshare, qui est surtout connu pour son travail de dramaturge.

Parlant du scénario, l’actrice principale Nina Toussaint-White a déclaré à WhatToWatch.com : “Oui, je savais que ça allait être un spectacle effrayant et intense.

“Je me suis retrouvé à lire les scripts et à me sentir paniqué par ce qui allait se passer ensuite.”

Qui fait partie du casting de l’émission de Channel 5 ?

Le témoin n° 3 a attiré un line-up incroyable.

Le casting vedette est un mélange d’anciennes vedettes de feuilleton, d’acteurs dramatiques et de nouveaux arrivants.

Nina Toussaint-White est une actrice anglaise de 36 ans. Elle est surtout connue pour son rôle dans Bodyguard et a fait des apparitions dans Doctor Who, The Bill et Casualty.

est une actrice anglaise de 36 ans. Elle est surtout connue pour son rôle dans Bodyguard et a fait des apparitions dans Doctor Who, The Bill et Casualty. Sion Daniel Jeune est né à Cardiff, Pays de Galles. C’est un acteur connu pour Private Peaceful (2012), The Left Behind (2019) et Keeping Faith (2017).

est né à Cardiff, Pays de Galles. C’est un acteur connu pour Private Peaceful (2012), The Left Behind (2019) et Keeping Faith (2017). Claire Dunn est une actrice et écrivaine irlandaise née à Dublin. Elle est surtout connue pour Nice Night For It (2017), The Cherishing (2016) et The Donmar Warehouse’s All-Female Shakespeare Trilogy (2017).

est une actrice et écrivaine irlandaise née à Dublin. Elle est surtout connue pour Nice Night For It (2017), The Cherishing (2016) et The Donmar Warehouse’s All-Female Shakespeare Trilogy (2017). Susan Johnston OBE est une actrice anglaise de 78 ans. Elle est connue pour avoir incarné Sheila Grant dans le feuilleton Brookside de Channel 4, Barbara Royle dans la comédie de la BBC The Royle Family et Grace Foley dans le drame de la BBC Waking The Dead.

est une actrice anglaise de 78 ans. Elle est connue pour avoir incarné Sheila Grant dans le feuilleton Brookside de Channel 4, Barbara Royle dans la comédie de la BBC The Royle Family et Grace Foley dans le drame de la BBC Waking The Dead. Nouveau venu Cole Martin est un jeune acteur acteur qui a joué un écolier dans la mini-série Small Axe. Il a également réalisé une brillante performance dans le rôle principal du drame de 2022 My Name Is Leon.

Quand commence le témoin n°3 ?

Le témoin n ° 3 démarre CE SOIR (18 juillet, à 21h) sur Channel 5.

La série est diffusée pendant quatre nuits consécutives, à partir de CE SOIR (18 juillet 2022) et se termine le jeudi 21 juillet 2022.

Ne craignez rien si vous manquez des épisodes car ils seront téléchargés sur My5 après.

Il n’y a actuellement aucune date de sortie aux États-Unis.