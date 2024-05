Alors que des détails émergent sur le meurtre de l’acteur de « General Hospital » Johnny Wactor, la femme qui l’accompagnait la nuit où il a été mortellement abattu s’exprime et espère que justice sera rendue.

La tragédie s’est produite le 25 mai vers 3 h 15 du matin alors qu’Anita Joy, amie et collègue de l’acteur de 37 ans au Level 8 Restaurant & Lounge dans le centre-ville de Los Angeles, marchait avec Wactor jusqu’à leurs voitures à la fin de la journée. leur changement.





Alors que les deux hommes approchaient du coin de Pico Boulevard et Hope Street, ils ont vu quelque chose d’étrange.

« Nous avons remarqué que sa voiture était inclinée », a-t-elle déclaré à Omar Lewis de KTLA. « Alors, il s’est dit : ‘Oh, je me fais remorquer’, et nous regardons autour de nous et ce type se tient debout près de son pneu droit, de son pneu avant, avec un gros cric qui soulève déjà la voiture. »

Joy a ajouté qu’il y avait deux autres hommes à l’intérieur de sa voiture. Les trois suspects étaient en train de voler le pot catalytique de Wactor.

« Nous nous disions tous les deux : « Hé, qu’est-ce que tu fais, mec ? C’est sa voiture, mais Johnny n’était ni agressif ni conflictuel », a-t-elle expliqué.

C’est à ce moment-là qu’elle a déclaré que Wactor s’était placé devant elle et qu’un homme armé avait immédiatement tiré un coup de feu mortel qui l’avait touché à la poitrine.

« Je l’attrape et je dis : ‘Johnny, chérie, ça va ? » et il répond : « Non, j’ai tiré. » Il dit juste ces deux mots », a déclaré Joy. « Une fois que j’ai vu sa poitrine, j’ai commencé à crier à l’aide. »

Anita Joy vue avec son ami et collègue Johnny Wactor sur cette image non datée. L'acteur Johnny Wactor, 37 ans, vu sur cette image non datée. Johnny Wactor, qui est apparu dans plus de 160 épisodes de « General Hospital », a été tué par balle dans le centre-ville de Los Angeles le samedi 25 mai 2024. Cette image publiée par ABC montre Johnny Wactor dans le rôle de Brando Corbin de la série de jour « General Hospital ». Wactor a été tué par balle samedi lorsqu'il a interrompu des voleurs en train de voler le convertisseur catalytique de sa voiture à Los Angeles. Il avait 37 ans.

Ses collègues ont entendu ses cris et ont couru pour l’aider, tandis que ses assassins, tous portant des vêtements sombres avec des masques de ski et conduisant une berline de couleur sombre, s’enfuyaient vers le nord sur Hope Street.

Joy, qui connaissait Wactor depuis huit ans, a déclaré qu’il était mort dans ses bras.

Tout en pleurant la perte de son amie, elle demande également justice.

« Contagieux [the suspects] est la première chose », a déclaré Joy. « C’est la priorité et ensuite la conviction est ce qui préoccupe tout le monde parce que cela s’est déjà produit et que des gens reçoivent une tape sur les doigts et sont rejetés dans la rue.

Joy a depuis quitté son emploi au niveau 8, situé dans le pâté de maisons 1 200 de Hope Street. Même si elle ne blâme pas son ancien employeur pour ce qui s’est passé, elle espère qu’il commencera à fournir un parking sécurisé à ses employés.

Plusieurs amis de l’homme de 37 ans ont prévu un appel à l’action vendredi où ils envisagent de contacter le conseiller municipal de Los Angeles, Kevin de León, pour exiger justice dans cette affaire.

Une page GoFundMe créée pour aider la famille de Wactor à payer les frais de voyage et d’enquête pour retrouver ses assassins peut être trouvé ici.

Toute personne ayant des informations sur cet incident est priée d’appeler les détectives Gonzales ou Martinez au 213-996-4142. Ceux qui souhaitent rester anonymes doivent appeler Crime Stoppers au 800-222-8477 ou laisser des conseils en ligne à lacrimestoppers.org.

Wactor est apparu dans le rôle de Brando Corbin dans 164 épisodes du feuilleton populaire « General Hospital » entre 2020 et 2022. Il a également est apparu dans d’autres émissions comme « Westworld » et « Esprits Criminels ».