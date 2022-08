Le témoin du 6 janvier, Rusty Bowers, n’a aucun regret dans la défaite du GOP

PHOENIX (AP) – Les électeurs de l’Arizona ont relégué le président de la Chambre Rusty Bowers dans les livres d’histoire après que le républicain conservateur a croisé l’ancien président Donald Trump et a refusé de soutenir ses affirmations non étayées selon lesquelles il avait perdu en 2020 à cause d’une fraude.

Bowers a été complètement battu lors de la primaire du GOP de mardi, perdant face à un ancien sénateur de l’État par près de 2 contre 1 parmi les électeurs de son district dans la banlieue est de Phoenix. Il essayait de passer au Sénat après que les limites de mandat aient interdit une autre course à la Chambre d’État.

Bowers savait que son siège était en jeu et a déclaré qu’il n’avait aucun regret d’avoir tenu tête à Trump.

“Je le referais sans hésiter”, a-t-il déclaré mercredi. “Je le ferais 50 fois de suite.”

Bowers, qui détient des références conservatrices impeccables sauf une, avait rejeté les appels de Trump pour l’aider à annuler les résultats des élections de novembre 2020 qui l’avaient vu perdre en Arizona, la première fois qu’un républicain perdait la course présidentielle dans l’État depuis la victoire de réélection de Bill Clinton en 1996.

Et puis il a encore plus irrité l’ancien président et ses partisans dans le district de Bowers en témoignant en juin devant un panel enquêtant sur l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Congrès au sujet des actions du président.

Trump a approuvé son adversaire, David Farnsworth, et le parti républicain de l’État l’a censuré.

Et puis les électeurs aussi.

Bowers a déclaré que l’ancien président avait sali le parti.

“Le président Trump est une force de division qui a battu notre parti”, a-t-il déclaré à l’Associated Press. « Et il ne suffit pas d’être en désaccord. Vous devez être en désaccord, puis piétiner les gens et ruiner leur réputation, les chasser et les battre et vous continuez à les battre. C’est le modèle de Trump.

Il a déclaré que le Parti républicain de l’État, qui a rompu la tradition en soutenant fermement les candidats de Trump et en dénigrant ceux comme Bowers qui n’ont pas réussi à s’aligner, est en phase et a une “mentalité d’intimidateur”.

“Et je pense que vous allez découvrir alors que tous ces gens quittent cette fête, qu’un jour il y aura un jugement difficile”, a déclaré Bowers. “Et j’ai le sentiment que cela peut être plus tard cette année.”

Farnsworth remporte automatiquement le siège au Sénat, puisque le district fortement républicain de Mesa, dans la banlieue est de Phoenix, n’a attiré aucun démocrate à la primaire.

Les partisans d’Arizona Trump ont très bien réussi le scrutin de mardi, avec son candidat choisi pour le poste de gouverneur en tête et les candidats qu’il a approuvés pour le Sénat américain, le procureur général et le secrétaire d’État, tous remportant leurs élections.

Les candidats de Trump ont également réussi dans plusieurs autres courses législatives du GOP.

Dans un autre district de la banlieue est, le sénateur du GOP Tyler Pace a perdu face à un challenger approuvé par Trump. Le site Web de la campagne de Robert Scantlebury a déclaré que Pace “est un RINO comme Jeff “Flakey” Flake (si c’est même possible !), Qui n’a jamais eu la moindre idée.”

Flake, qui a refusé de se faire réélire à son siège au Sénat américain en 2018 après avoir admis que son refus de soutenir Trump l’avait empêché de remporter une primaire républicaine, est désormais l’ambassadeur du président Joe Biden en Turquie. Les opposants l’appellent un «républicain de nom seulement» ou «RINO».

Le redécoupage a mis deux sénateurs d’État soutenant Trump, Kelly Townsend et Wendy Rogers, dans le même district. Rogers a fini par battre facilement Townsend.

Rogers a fait face à des accusations d’éthique répétées pour sa rhétorique incendiaire, son soutien aux suprémacistes blancs et ses tweets chargés de théorie du complot.

Townsend a déclaré qu’elle s’était sentie obligée de se présenter contre Rogers lorsqu’elle avait refusé de dénoncer le nationalisme blanc après avoir pris la parole lors d’une conférence en Floride en février.

“Si je ne me présente pas contre elle et que je fais cette déclaration, gagner, perdre ou faire match nul, alors ses actions deviennent les nôtres”, a déclaré Townsend lundi. “Cela gâche en quelque sorte tout le parti (républicain)”.

Rogers a gagné un public national, recueillant 3 millions de dollars auprès de donateurs à travers le pays depuis son entrée en fonction au début de 2021. Townsend avait recueilli environ 15 000 $, beaucoup plus typique pour une course législative d’État.

Le représentant républicain Joel John, qui avait obtenu la majorité à la Chambre en battant un démocrate en 2020 mais a provoqué la colère de certains membres du parti en s’opposant au choix clé de l’école et à la législation sur les problèmes sociaux, a perdu sa candidature pour un autre mandat représentant un district tentaculaire à l’ouest de Phoenix.

Dans la banlieue ouest de Phoenix, l’ancien représentant Anthony Kern, qui a assisté au rassemblement de Trump le 6 janvier avant l’attaque contre le Congrès et a poursuivi en vain les démocrates qui ont demandé au ministère de la Justice d’enquêter sur lui, a remporté sa primaire au Sénat. Il a été battu lors de sa primaire à la Chambre en 2020 et vise maintenant un siège au Sénat. Aucun démocrate ne se présente, donc Kern remportera automatiquement le siège en novembre.

L’ancien représentant Steve Montenegro, dont la candidature au Congrès en 2018 a été bouleversée par un scandale de sexting, a également fait un retour politique réussi. Il était le meilleur obtenteur de votes parmi quatre républicains en lice dans un quartier de Phoenix House à l’ouest pour deux sièges à la Chambre ouverte. Un démocrate s’est présenté dans ce district.

Les représentants démocrates Diego Espinoza et Richard Andrade se battaient pour un siège au Sénat après avoir été entraînés dans le même district de la banlieue ouest de Phoenix, Espinoza détenant une légère avance dans une course trop serrée pour être appelée.

Et la sénatrice Lela Alston, considérée comme la législatrice la plus expérimentée de l’Assemblée législative, a facilement battu deux challengers démocrates dans son district central de Phoenix. L’un d’eux, l’inconnu politique Al Jones, a attiré l’attention en achetant des panneaux d’affichage dans toute la ville.

Bob Christie, l’Associated Press