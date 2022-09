Le témoin de l’audition du 6 janvier évite la prison pour l’émeute du Capitole

Un homme de l’Ohio qui a témoigné lors d’une audience du Congrès sur les raisons pour lesquelles il a pris d’assaut le Capitole américain a évité une peine d’emprisonnement lorsqu’un juge fédéral l’a condamné jeudi à deux ans de probation pour son rôle dans l’attaque de la foule.

Après son témoignage télévisé lors d’une audience d’un comité de la Chambre des États-Unis en juillet, Stephen Ayres s’est approché et s’est excusé auprès d’un groupe de policiers qui avaient eu du mal à repousser la foule d’émeutiers le 6 janvier 2021.

Ayres a de nouveau présenté ses excuses jeudi – cette fois au tribunal et au « peuple américain » – avant que le juge de district américain John Bates ne le condamne à la probation et lui ordonne d’effectuer 100 heures de travaux d’intérêt général.

Bates a déclaré qu’il pensait qu’Ayres avait manifesté de véritables remords et regrets pour sa conduite, notamment en témoignant devant le comité de la Chambre chargé d’enquêter sur l’insurrection.

“C’était une parodie de l’histoire américaine, une attaque choquante contre nos valeurs et nos institutions démocratiques”, a déclaré le juge. “Tous ceux qui ont participé à cette insurrection, je pense qu’on peut l’appeler, doivent être tenus pour responsables.”

Ayres a déclaré qu’il avait perdu des amis, de la famille et un emploi après avoir rejoint l’attaque du 6 janvier.

“Je prie tous les jours pour les officiers qui luttent contre cela, les familles qui ont perdu des êtres chers”, a déclaré Ayres. “J’espère juste qu’un jour je pourrai me réveiller et ne pas avoir à vivre avec ça tous les jours.”

Les procureurs ont recommandé de condamner Ayres à 60 jours d’incarcération, un an de libération surveillée et 60 heures de travaux d’intérêt général. L’avocat d’Ayres, Eugene Ohm, a demandé une peine de probation sans aucune peine de prison.

Ayres, 41 ans, a plaidé coupable en juin à un chef d’accusation de conduite désordonnée ou perturbatrice dans un bâtiment ou un terrain restreint, un délit passible d’un maximum d’un an de prison. Il n’a pas été accusé de se livrer à des violences ou à des dommages matériels.

Ayres a été accusé de Matthew Perna, un ami de Pennsylvanie qui l’a rejoint à Washington, DC Ils ont assisté au rassemblement «Stop the Steal» du 6 janvier, où le président de l’époque, Donald Trump, s’est adressé à une foule de partisans. Puis ils ont rejoint l’assaut de la foule sur le Capitole, entrant dans le bâtiment par les portes de l’aile du Sénat.

Perna est décédée en février. Il avait plaidé coupable à des accusations relayées par des émeutes en décembre et devait être condamné en mars. Un dossier informant le tribunal de la mort de Perna ne précise pas de cause, mais l’avocat d’Ayres a déclaré que Perna “s’est suicidé en grande partie à cause des pressions de cette affaire”.

“M. Ayres pense à M. Perna, qui lui a fait savoir qu’il se sentait responsable que M. Ayres ait été inculpé, tous les jours. M. Ayres se demande si et dans quelle mesure les circonstances de M. Ayres ont contribué à la dépression de M. Perna », a écrit Ohm.

Deux avocats qui représentaient Perna n’ont pas immédiatement répondu à un e-mail sollicitant des commentaires.

Ayres travaillait comme superviseur pour un fabricant d’armoires lorsqu’il a été arrêté à son domicile de Warren, dans l’Ohio, moins de trois semaines après l’attaque du Capitole. Son employeur l’a licencié.

Dans une publication sur Facebook avant l’émeute, Ayres a écrit : « Les médias grand public, les médias sociaux, le parti démocrate, les tribunaux de la FISA, le juge en chef John Roberts, Joe Biden, Nancy Pelosi, etc… ont tous commis une TRAHISON contre un président américain en exercice ! !! Tous sont maintenant avertis par ‘We The People!’

Lors d’une audience le 12 juillet devant le comité de la Chambre chargé d’enquêter sur l’insurrection du 6 janvier, Ayres a témoigné qu’il avait l’impression que Trump l’avait appelé à Washington ce jour-là. Il a dit qu’il croyait que Trump les rejoindrait au Capitole et espérait que les résultats de l’élection présidentielle de 2020 pourraient être annulés en faveur du titulaire républicain.

«J’avais l’impression d’avoir des oeillères pour chevaux. J’étais enfermé tout le temps », a déclaré Ayres.

Ayres a déclaré aux membres du comité que lui et d’autres avaient décidé de quitter le Capitole juste après que Trump ait tweeté à 16h17 pour que ses partisans rentrent chez eux.

Dans un dossier judiciaire accompagnant son plaidoyer de culpabilité, Ayres a convenu qu’il était resté au Capitole pendant environ 10 minutes. Mais son témoignage sur le tweet de Trump indique qu’il est en fait resté dans le bâtiment pendant environ 90 minutes, selon les procureurs.

Après son témoignage, Ayres a présenté ses excuses à l’ancien officier de police du Capitole Aquilino Gonell, à l’officier de police métropolitaine Daniel Hodges et à l’ancien officier du MPD Michael Fanone, qui étaient dans le public. Fanone a déclaré à l’Associated Press que les excuses n’étaient pas nécessaires car “ça ne me fait pas de mal”.

—-

Suivez la couverture de l’AP du 6 janvier sur https://apnews.com/hub/capitol-siege

Michael Kunzelman, Associated Press