Le témoin clé du procès du fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, ne demande pas de peine de prison lors de sa prochaine condamnation

NEW YORK — Caroline Ellison, ancienne cadre supérieure du fondateur de FTX Sam Bankman-Fried L’empire de crypto-monnaie effondré de , et son ancienne petite amie, ne demandent pas de peine de prison lors de leur condamnation plus tard ce mois-ci.

Les avocats d’Ellison ont fait cette demande peu avant minuit mardi dans un dossier déposé auprès du tribunal fédéral de Manhattan en prévision d’une condamnation prévue le 24 septembre.

Les avocats ont cité sa coopération immédiate et étendue avec les autorités américaines lorsque FTX et les sociétés liées se sont effondrées en novembre 2022, et ils ont noté que le département de probation du tribunal avait recommandé qu’elle ne purge aucune peine de prison.

Ellison, 29 ans, a plaidé coupable il y a près de deux ans devant l’accusation et a témoigné contre Bankman-Fried pendant près de trois jours lors de son procès en novembre dernier. sa condamnationBankman-Fried a été condamnée à 25 ans de prison. Sans sa coopération, Ellison aurait pu passer des décennies en prison.

« Caroline ne blâme personne d’autre qu’elle-même pour ce qu’elle a fait », ont écrit les avocats. « Elle regrette profondément son rôle et emportera la honte et les remords dans sa tombe. »

Lors des plaidoiries, les avocats ont longuement parlé de la relation amoureuse intermittente d’Ellison avec Bankman-Fried qui s’est étendue sur plusieurs années.

Ils ont déclaré que cette relation et sa nomination au poste de directrice générale d’Alameda Research, la filiale de fonds spéculatifs de FTX, ont contribué à ce qu’elle commette des crimes sous la direction de Bankman-Fried.

Elle a témoigné au procès qu’elle avait divulgué une fraude massive aux employés avant même que FTX ne dépose son bilan en novembre 2022.

Elle leur a expliqué que les fonds des investisseurs de FTX avaient été utilisés de manière inappropriée pour couvrir des milliards de dollars perdus par Bankman-Fried en investissements ou gaspillés en dons de charité, en contributions politiques et en achats qui alimentaient son style de vie fastueux.

Début décembre 2022, elle coopérait pleinement avec les procureurs fédéraux, divulguant des informations sur les transactions de Bankman-Fried qui ont conduit directement à certaines des accusations portées contre lui dans les semaines suivantes, ont écrit les avocats.

« Au fil du temps, la boussole morale de Caroline s’est déformée », ont déclaré les avocats. « Sous la direction de M. Bankman-Fried, elle a pris des mesures qu’elle savait être mauvaises, l’aidant à voler des milliards. Elle vivait dans la terreur, sachant qu’un effondrement désastreux était probable, mais craignant que se dégager ne fasse qu’accélérer cet effondrement.

« Quand FTX s’est finalement effondré« Caroline ressentait une profonde tristesse pour toutes les personnes qu’ils avaient trahies, mais aussi un immense soulagement, car elle n’avait plus à continuer à mentir et à voler pour M. Bankman-Fried », ont-ils ajouté.

Depuis qu’elle a témoigné au procès de Bankman-Fried, Ellison a continué à souffrir même si elle s’est engagée dans un travail caritatif important, a écrit un roman et a travaillé avec ses parents sur un manuel d’enrichissement en mathématiques pour les élèves avancés du secondaire, selon ses avocats.

« Elle est devenue inemployable à court terme en raison de la notoriété suscitée par cette affaire, et le préjudice à sa réputation ne devrait pas s’atténuer de sitôt », ont-ils déclaré. « Caroline n’était pas motivée par la cupidité et n’a pas pris de mesures pour tirer un profit personnel au détriment des clients. »

Elle entretient désormais une relation amoureuse saine et a renoué avec des amis de lycée avec lesquels elle avait perdu contact après avoir travaillé pour Bankman-Fried de 2017 à novembre 2022, selon les documents judiciaires.

En outre, ont déclaré ses avocats, elle est en train de finaliser des accords avec le gouvernement, les débiteurs de FTX, ainsi qu’un règlement global dans le cadre du litige multidistrict lié à FTX qui, selon elle, la laissera sans rien de ce qu’elle a gagné pendant qu’elle était employée à Alameda.

Les procureurs étaient censés déposer leurs plaidoiries avant la condamnation.