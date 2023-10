Le témoignage va commencer lors du meurtre devant un pub | Actualités, Sports, Emplois

YOUNGSTOWN — La sélection du jury dans l’affaire de meurtre aggravé de Johnny Serrano Jr. a eu lieu mardi 18 septembre 2022, mort par balle de Yarnell Green Jr. 32 ans, à l’extérieur d’une taverne du centre-ville, et les témoignages commenceront aujourd’hui.

Green était le petit ami d’Alexis Schneider, mère de Rowan Sweeney, au moment où l’enfant de 4 ans a été abattu le 21 septembre 2020 dans une maison de Perry Street à Struthers. Green et Schneider faisaient partie des quatre adultes de la maison qui ont également été abattus, mais ont survécu.

Serrano, de Campbell et Struthers, est jugé pour meurtre aggravé, meurtre, homicide involontaire et agression criminelle, chacun avec une spécification d’utilisation d’une arme à feu lors de la commission des crimes. La police a déclaré qu’au moment du meurtre, elle n’était au courant d’aucun lien entre la mort de Green et celle de Rowan.

Le capitaine Jason Simon, chef de la division de détective du département de police de Youngstown, a déclaré l’année dernière que Serrano et Green se sont disputés à l’intérieur du pub irlandais O’Donold’s, 122 W. Federal St., et que tous deux ont été expulsés du bar. Green a été abattu à l’extérieur du bar « quelques minutes » après, a déclaré Simon.

Lors du meurtre de Rowan, le garçon passait la nuit au domicile de Perry Street avec sa mère et Green lorsqu’un homme est entré dans la maison avec un sweat-shirt à capuche retroussé autour de son visage et a tiré sur tout le monde, tuant Rowan, selon un rapport de police. La police pense que l’incident a commencé par un vol.

L’accusation de meurtre aggravé dans le cas de Serrano allègue que Serrano a tué Green « avec un calcul et un dessein préalables ». S’il est reconnu coupable de ce délit, Serrano pourrait être condamné à une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, mais pas à la peine de mort.

L’accusation de meurtre accuse Serrano d’avoir délibérément causé la mort de Green ou d’avoir causé sa mort à la suite d’une agression criminelle contre Green.

L’acte d’accusation de Serrano dans le meurtre de Green comprend également une accusation de possession d’armes alors que cela n’est pas autorisé et de possession illégale d’une arme à feu dans des locaux avec permis d’alcool.

Les arguments oraux lors d’une audience de requête mardi matin avant le début de la sélection du jury ont suggéré que Serrano envisageait de témoigner au procès et de faire valoir qu’il avait agi en état de légitime défense lors de la mort de Green.

Marty Hume, procureur adjoint du comté, a déposé mardi une requête demandant que la défense ne soit pas autorisée à affirmer que Serrano a agi en état de légitime défense, déclarant « en droit, il n’y a aucune preuve légalement suffisante que l’usage de la force par l’accusé était en état de légitime défense ». la défense. »

Le dossier de Hume indique que Serrano a tué Green vers 1h40 du matin ce matin-là lors d’une confrontation sur Federal Street, près de Hazel Street. Cela ne serait pas arrivé si Serrano et ses amis avaient continué jusqu’au parking arrière, étaient montés dans leur véhicule et étaient partis, a déclaré Hume.

Serrano a admis qu’il avait intentionnellement rencontré Green sur Federal Street pour « aller se battre, et il avait pour objectif spécifique d’affronter M. Green », a déclaré Hume lors de l’audience.

Mais Dave Betras, l’un des avocats de Serrano, a déclaré que les preuves démontreraient que Serrano « ne voulait pas tirer sur » Green. Au lieu de cela, « Green a sorti une arme à feu, et c’est à ce moment-là que mon client a sorti son arme. »

Le juge a déclaré qu’il se prononcerait sur la requête plus tard.

[email protected]







Les dernières nouvelles du jour et bien plus encore dans votre boîte de réception