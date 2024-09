Le témoignage sur le submersible Titan entre dans son quatrième jour après que le panel a entendu parler d’un dysfonctionnement et d’une discorde

Un autre spécialiste de mission qui a travaillé avec la société propriétaire du Titan submersible qui a implosé L’année dernière, alors qu’il se dirigeait vers l’épave du Titanic, il devrait témoigner vendredi devant une commission d’enquête de la Garde côtière américaine.

Le comité d’enquête a écouté trois jours de témoignage Cela a soulevé des questions sur les opérations de l’entreprise avant la mission vouée à l’échec. Le cofondateur d’OceanGate, Stockton Rush, était parmi cinq personnes décédées lorsque le submersible a implosé en route vers le site du naufrage du Titanic en juin 2023.

Le spécialiste de mission Fred Hagen devrait être le premier à témoigner vendredi. D’autres témoins ont décrit les spécialistes de mission comme des personnes qui ont payé pour jouer un rôle dans l’exploration sous-marine d’OceanGate.

Plus tôt ce mois-ci, la Garde côtière a ouvert une audience publique dans le cadre d’une enquête de haut niveau sur la cause de l’implosion. L’audience publique a commencé le 16 septembre et certains témoignages ont porté sur les problèmes rencontrés par la compagnie de l’État de Washington avant la plongée mortelle de 2023.

Lors de son témoignage jeudi, le directeur scientifique de la société, Steven Ross, a déclaré aux enquêteurs que le sous-marin avait connu un dysfonctionnement quelques jours avant la plongée du Titanic. Plus tôt dans la semaine, l’ancien directeur des opérations d’OceanGate, David Lochridge, avait déclaré qu’il se heurtait fréquemment à Rush et qu’il estimait que la société ne s’engageait qu’à gagner de l’argent.

« L’idée derrière cette entreprise était de faire de l’argent », a déclaré Lochridge. « Il y avait très peu de science dans l’entreprise. »

Les autres témoins prévus vendredi sont l’ingénieur Dave Dyer du laboratoire de physique appliquée de l’Université de Washington et Patrick Lahey de Triton Submarines. L’audience devrait reprendre la semaine prochaine et se poursuivre jusqu’au 27 septembre.

Lochridge et d’autres témoins ont brossé le portrait d’une entreprise dirigée par des personnes impatientes d’obtenir le embarcation au design non conventionnel L’accident mortel a déclenché un débat mondial sur l’avenir de l’exploration sous-marine privée.

Les responsables de la Garde côtière ont souligné au début de l’audience que le submersible n’avait pas fait l’objet d’un examen indépendant, comme c’est la pratique habituelle. Cela et la conception inhabituelle de Titan l’ont soumis à un examen minutieux de la part de la communauté de l’exploration sous-marine.

Mais Renata Rojas, spécialiste de mission pour l’entreprise, a déclaré aux garde-côtes que l’entreprise était composée de personnes compétentes qui voulaient « réaliser des rêves ». Le témoignage de Rojas a eu un ton différent de celui de certains des témoins précédents.

« J’ai beaucoup appris et travaillé avec des gens formidables », a déclaré Rojas. « Certaines de ces personnes sont des personnes très travailleuses qui essayaient simplement de réaliser leurs rêves. »

OceanGate a suspendu ses opérations après l’implosion. La société n’a actuellement aucun employé à temps plein, mais elle a été représenté par un avocat pendant l’audience.

Lors de la dernière plongée du submersible, le 18 juin 2023, l’équipage a perdu le contact après un échange de SMS sur la profondeur et le poids du Titan lors de sa descente. Le navire de soutien Polar Prince a alors envoyé des messages répétés demandant si le Titan pouvait toujours voir le navire sur son écran de bord.

L’un des derniers messages de l’équipage de Titan au Polar Prince avant l’implosion du submersible déclarait : « tout va bien ici », selon une reconstitution visuelle présentée plus tôt lors de l’audience.

Lorsque le submersible a été porté disparu, les sauveteurs ont dépêché des navires, des avions et d’autres équipements dans une zone située à environ 700 kilomètres au sud de St. John’s, à Terre-Neuve. Quatre jours plus tard, l’épave du Titan a été retrouvée au fond de l’océan à environ 300 mètres de la proue du Titanic, ont indiqué des responsables de la Garde côtière. Personne à bord n’a survécu.

OceanGate a déclaré avoir pleinement coopéré avec les garde-côtes et les enquêtes du NTSB depuis le début. Le Titan effectuait des voyages vers le site de l’épave du Titanic depuis 2021.