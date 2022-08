Le témoignage se termine par un procès mortel pour accident de moto

CONCORD, NH (AP) – Une collision en 2019 qui a tué sept membres d’un club de motards de la Marine se serait produite même si le camion se trouvait au milieu de sa voie parce que le motard de tête « se dirigeait dans cette direction », un expert en reconstruction d’accident a déclaré lundi le dernier jour de témoignage dans le procès du chauffeur de camion.

Les plaidoiries finales sont prévues pour mardi dans le procès de Volodymyr Zhukovskyy, 26 ans, qui fait face à des accusations d’homicide par négligence, d’homicide involontaire coupable et de conduite imprudente dans le cadre de l’accident du 21 juin 2019 à Randolph, New Hampshire.

Les procureurs ont fait valoir que Zhukovskyy, qui avait pris de l’héroïne, du fentanyl et de la cocaïne ce jour-là, a fait des allers-retours à plusieurs reprises avant l’accident frontal et a dit à la police qu’il l’avait causé. Mais un juge a rejeté huit chefs d’accusation liés à son état d’ébriété, et son avocat blâme le motard principal, Albert “Woody” Mazza, affirmant qu’il avait perdu le contrôle de sa moto et qu’il était entré en collision avec le camion alors qu’il conduisait en état d’ébriété.

Témoignant pour la défense, on a demandé à William Howerton de Scientific Boston, Inc. où s’était produite la collision entre la moto de Mazza et le camion de Zhukovskyy.

“L’impact s’est produit sur la double ligne jaune, directement au-dessus”, a-t-il déclaré. “La roue avant gauche de la camionnette était juste un peu à gauche du centre de la double ligne jaune, toujours sur la ligne jaune.”

Howerton a également déclaré que sur la base de son analyse, le camion était aligné avec la route tandis que la moto était inclinée vers la ligne médiane juste avant l’impact. Lorsqu’on lui a demandé si l’accident se serait produit si le camion avait été au milieu de sa voie, il a répondu : « Si le camion était au milieu de sa voie, l’accident se serait-il quand même produit, a-t-il répondu : « Oui. La moto se dirigeait dans cette direction.

Les motocyclistes décédés étaient membres du Jarheads Motorcycle Club du New Hampshire, du Massachusetts et du Rhode Island et étaient âgés de 42 à 62 ans. Ils faisaient partie d’un groupe plus important qui venait de quitter un motel le long de l’autoroute et se dirigeait vers un Américain. Poste de la Légion à Gorham pour une collecte de fonds.

Tué étaient Mazza, de Lee, New Hampshire ; Edward et Jo-Ann Corr, un couple de Lakeville, Massachusetts ; Michael Ferazzi, de Contoocook, New Hampshire; Desma Oakes, de Concord, New Hampshire; Daniel Pereira, de Riverside, Rhode Island; et Aaron Perry, de Farmington, New Hampshire.

Le procès devant la Cour supérieure du comté de Coos à Lancaster a commencé le 26 juillet.

Holly Ramer, Associated Press