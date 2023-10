Le témoignage d’un comptable s’étend sur une quatrième journée au procès pour fraude commerciale de Trump à New York

NEW YORK (AP) – Un comptable qui a préparé les états financiers de Donald Trump était de retour à la barre des témoins pour un…

NEW YORK (AP) — Un comptable qui a préparé les états financiers de Donald Trump était de retour à la barre des témoins pour une quatrième journée jeudi dans le Procès civil pour fraude à New York examinant si l’ancien président a exagéré sa richesse.

Trump lui-même n’a pas assisté aux débats jeudi, après avoir choisi d’y être – et profiter des caméras d’information attendre dehors – pendant les trois jours précédents.

Le procès pour fraude commerciale découle du procès intenté par le procureur général de New York, Letitia James, alléguant que Trump et son entreprise avaient falsifié des états financiers qui surévaluaient considérablement la Trump Tower, Mar-a-Lago et d’autres actifs. Trump nie tout acte répréhensible et affirme que James, un démocrate, tente simplement de nuire à sa campagne présidentielle de 2024. il est en tête du peloton républicain.

Jusqu’à présent, les témoins ont été deux comptables qui ont travaillé sur les états financiersqui est allé aux banques, aux assureurs et autres.

L’équipe juridique de James s’efforce de démontrer que Trump et son entreprise avaient un contrôle total sur la préparation des déclarations, les comptables s’appuyant sur les informations fournies par la Trump Organization.

La défense a tenté de démontrer que s’il y avait des problèmes avec les états financiers, c’était la faute du comptable Donald Bender. Les avocats de Trump ont poursuivi jeudi un contre-interrogatoire exigeant de Bender, qui a travaillé sur les déclarations pendant des années.

Bender a insisté sur le fait qu’il avait demandé aux dirigeants de la Trump Organization tous les documents requis, mais qu’il ne les avait pas toujours obtenus. Il a déclaré qu’il n’avait eu connaissance de certaines évaluations manquantes que lorsque les procureurs de Manhattan l’avaient interrogé au cours de leur enquête sur les pratiques commerciales de Trump.

L’avocat de la défense, Jesus M. Suarez, a demandé pourquoi Bender n’avait pas remarqué l’absence des évaluations plus tôt.

«Je leur ai demandé des évaluations», a déclaré Bender. « Ils ont déclaré qu’ils m’avaient donné tout ce dont j’avais besoin. »

Après que Bender ait témoigné qu’il avait un « souvenir spécifique » d’avoir demandé à un lieutenant de Trump toutes les évaluations disponibles, l’avocat de la défense Clifford Robert a souligné que Bender avait répondu à des dizaines d’autres questions en disant qu’il ne s’en souvenait pas.

« Vous ne vous souvenez pas des SMS, vous ne vous souvenez pas des courriels, vous ne vous souvenez pas des appels téléphoniques », a déclaré Robert, qui représente les fils de Trump et les vice-présidents exécutifs de l’entreprise, Eric Trump et Donald Trump Jr. Robert a suggéré que le comptable s’inquiétait du fait que son témoignage pourrait entraîner des problèmes avec les régulateurs comptables ou les autorités chargées de l’application de la loi.

Le témoignage de Bender s’est finalement terminé vers midi, avec le contrôleur de l’organisation Trump, Jeffrey McConney, prenant ensuite la parole.

Le procès sans jury concerne des allégations de complot, de fraude à l’assurance et de falsification de dossiers commerciaux. James demande 250 millions de dollars de pénalités et l’interdiction pour Trump de faire des affaires à New York.

Le juge Arthur Engoron s’est prononcé sur d’autres allégations avant le procès, estimant que Trump s’est livré à une fraude en gonflant la valeur de ses actifs sur les relevés.

La décision, dont Trump a fait appel mercredi, appelle à la dissolution les sociétés à responsabilité limitée qui contrôlent la Trump Tower et d’autres participations importantes et qui sont gérées par un séquestre. Trump perdrait son autorité sur le choix des locataires, l’embauche ou le licenciement d’employés et d’autres décisions clés concernant ces propriétés.

Dans une ordonnance rendue jeudi, Engoron a ordonné aux deux parties de soumettre les noms des séquestres potentiels avant le 26 octobre. Il a également donné sept jours à Trump et aux autres accusés pour fournir une liste de toutes les entités couvertes par la décision. La liste sera remise à un contrôleur nommé par le tribunal, la juge fédérale à la retraite Barbara Jones.

Engoron, cherchant à éviter que sa décision ne soit contournée, a demandé aux défendeurs de prévenir Jones à l’avance de toute demande de nouvelle licence commerciale dans n’importe quelle juridiction et de toute tentative de création de nouvelles entités pour « détenir ou acquérir les actifs » d’une société en cours d’acquisition. dissoute en vertu du jugement.

___

Suivez Sisak sur x.com/mikesisak et envoyez des conseils confidentiels en visitant https://www.ap.org/tips.

Droits d’auteur © 2023 L’Associated Press. Tous droits réservés. Ce matériel ne peut pas être publié, diffusé, écrit ou redistribué.