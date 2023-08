Le témoignage d’un associé de Hunter Biden donne un nouvel aperçu de leurs relations d’affaires

WASHINGTON (AP) – Se concentrant sur les Bidens plutôt que sur la comparution de Donald Trump devant le tribunal fédéral, les républicains de la Chambre ont publié jeudi une transcription de leur entretien avec l’ancien associé de Hunter Biden détaillant les transactions financières à l’étranger du fils du président.

L’entretien à huis clos de plus de cinq heures avec Devon Archer par le House Oversight Committee, publié quelques heures avant la comparution de Trump pour faire face à une troisième liste d’accusations, donne un nouvel aperçu de la façon dont le plus jeune fils du président Joe Biden a utilisé sa relation avec son père, qui était alors vice-président, pour courtiser les investisseurs étrangers. Archer a déclaré que Hunter Biden utilisait « l’illusion d’accès » à Washington.

Les républicains du panel espèrent utiliser leur travail pour lancer une procédure de destitution contre le président. Cependant, bien que pressé à plusieurs reprises, Archer n’a fourni aucune preuve tangible que le rôle de Joe Biden dans le travail de son fils était plus que dire bonjour lors de leurs appels familiaux quotidiens.

« Tu sais, Hunter parlait à son père tous les jours, n’est-ce pas ? » Archer a déclaré aux membres du comité et au personnel lundi. « Et donc dans certaines circonstances, quand vous êtes dedans – vous savez, si son père l’appelle au dîner et qu’il décroche le téléphone, alors il y a une conversation. »

Il a ajouté: « Et la, vous savez, la conversation porte généralement sur la météo et, vous savez, à quoi ça ressemble en Norvège ou à Paris ou où qu’il soit. »

La publication de la transcription de plus de 140 pages est le début de ce qui devrait être une enquête longue et emmêlée dirigée par les républicains sur les relations commerciales de Hunter Biden alors qu’il parcourait le monde en utilisant ce que les démocrates appellent l’illusion de la proximité du pouvoir pour financer un lavash. style de vie pour lui-même et ses associés. Jusqu’à présent, trois comités examinent Hunter Biden et les républicains avancent sur plusieurs pistes d’enquête.

Archer a témoigné qu’au cours de leur relation commerciale de dix ans, Hunter Biden a mis son père au téléphone environ 20 fois alors qu’il était en compagnie d’associés, mais « n’a jamais parlé une seule fois de relations commerciales ».

À un moment donné, on a demandé à Archer de but en blanc : « Êtes-vous au courant d’actes répréhensibles de la part du vice-président Biden ? »

Il a répondu: « Non, je n’en connais aucun. »

Dans l’ensemble, la transcription décrit le fils du président comme capitalisant sur le nom de son père, mais pas nécessairement promettant ou exerçant une influence qui atteindrait un niveau douteux ou approcherait des actes répréhensibles.

Pourtant, les républicains voient depuis longtemps Archer, qui a siégé avec Hunter Biden au conseil d’administration de la société gazière ukrainienne Burisma, comme un témoin clé dans leur recherche pour connecter directement le président aux diverses transactions commerciales internationales de son fils.

Le représentant James Comer, président républicain du Comité de surveillance, a délivré une assignation à Archer en juin, affirmant qu’il « jouait un rôle important dans les accords commerciaux de la famille Biden à l’étranger, y compris, mais sans s’y limiter, la Chine, la Russie et l’Ukraine ». Il a déclaré que le témoignage d’Archer serait essentiel à l’enquête du comité.

Et bien qu’il n’y ait aucune preuve liant directement les transactions financières de Hunter Biden à son père, le témoignage d’Archer a soulevé de nouvelles questions sur la manière dont l’homme de 53 ans a utilisé la «marque Biden» pour créer ses entreprises internationales de plusieurs millions de dollars.

« Il était payé beaucoup d’argent, et je pense, vous savez, qu’il voulait montrer sa valeur », a déclaré Archer, ajoutant que le jeune Biden n’était pas « ouvert » sur sa relation avec son père.

« Mais je pense qu’il le ferait – vous savez, compte tenu de la marque, je pense qu’il chercherait, vous savez, à en tirer parti », a déclaré Archer, ajoutant: « Je pense que c’est plus défensif, vous savez, un levier défensif qui , que la valeur est là dans son travail.

Interrogé sur la valeur qu’il apportait à Burisma, Archer a répondu: «La valeur que Hunter Biden lui a apportée était d’avoir – vous savez, il y en avait – la théorie était la gouvernance d’entreprise, mais évidemment, compte tenu de la marque, c’était une grande partie de la valeur . Je ne pense pas que ce soit la seule valeur, mais je pense que c’était un élément clé de la valeur.

Le représentant Andy Biggs, membre républicain du Comité de surveillance qui a assisté à l’entretien, a décrit le témoignage sur la «marque Biden» comme impliquant directement le président. « Je pense que nous devrions faire une enquête d’impeachment », a déclaré le législateur de l’Arizona aux journalistes à la sortie de l’interview lundi.

Comer a accepté, déclarant dans un communiqué jeudi que le témoignage d’Archer confirmait que « Joe Biden était » la marque « que son fils vendait dans le monde entier pour enrichir la famille Biden. » Lorsqu’il a été poussé plus tard, Archer a précisé que «la marque» qui apportait de la valeur à Hunter Biden auprès des clients internationaux était l’accès plus large à Washington, qui comprenait son précédent travail de lobbying.

« DC était la marque », a-t-il déclaré à une série de questions de Biggs.

Néanmoins, le président de la Chambre, Kevin McCarthy, a récemment déclaré que les républicains pourraient avoir besoin de lancer une enquête de destitution pour creuser plus profondément.

Mais le meilleur démocrate du comité de surveillance, le représentant Jamie Raskin du Maryland, a déclaré que la transcription prouve « une fois de plus » que les républicains ne peuvent produire aucune preuve d’actes répréhensibles de la part du président Biden.

Il a qualifié cet effort d ‘«effort désespéré pour détourner l’attention du troisième acte d’accusation de Donald Trump et des preuves accablantes de ses efforts persistants pour saper la démocratie américaine».

Farnoush Amiri et Stephen Groves, The Associated Press