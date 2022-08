Le témoignage du sénateur Graham dans l’enquête électorale en Géorgie suspendu

ATLANTA (AP) – Une cour d’appel fédérale a accepté dimanche de suspendre temporairement l’ordonnance d’un tribunal inférieur exigeant que le sénateur américain Lindsey Graham témoigne devant un grand jury spécial qui enquête sur des complots illégaux visant à annuler la défaite de Donald Trump à l’élection présidentielle de 2020 en Géorgie.

Une citation à comparaître avait ordonné au républicain de Caroline du Sud de comparaître mardi devant le grand jury spécial.

Le juge de district américain Leigh Martin May avait rejeté la demande de Graham lundi dernier d’annuler son assignation à comparaître et vendredi avait rejeté sa tentative de suspendre sa décision pendant qu’il faisait appel. Les avocats de Graham ont alors fait appel devant la 11e US Circuit Court of Appeals.

Dimanche, un panel de trois juges de la cour d’appel a rendu l’ordonnance suspendant temporairement l’ordonnance de May refusant d’annuler l’assignation. Le panel a renvoyé l’affaire en mai pour décider si l’assignation devait être partiellement annulée ou modifiée en raison des protections accordées aux membres du Congrès par la Constitution américaine.

Une fois que May aura tranché cette question, l’affaire reviendra au 11e circuit pour un examen plus approfondi, selon l’ordonnance de la cour d’appel.

Les représentants de Graham n’ont pas immédiatement répondu dimanche aux messages sollicitant des commentaires sur la décision d’appel. Un porte-parole du procureur du comté de Fulton, Fani Willis, a refusé de commenter.

Willis a ouvert l’enquête au début de l’année dernière, à la suite d’un appel téléphonique du 2 janvier 2021 entre Trump et le secrétaire d’État géorgien Brad Raffensperger. Au cours de cette conversation, Trump a suggéré que Raffensperger pourrait “trouver” les votes nécessaires pour annuler sa courte perte dans l’État.

Willis et son équipe ont déclaré vouloir interroger Graham sur deux appels téléphoniques qu’ils auraient passés à Raffensperger et à son équipe peu après les élections générales de 2020. Au cours de ces appels, Graham a demandé à “réexaminer certains bulletins de vote par correspondance déposés en Géorgie afin d’explorer la possibilité d’un résultat plus favorable pour l’ancien président Donald Trump”, a écrit Willis dans une pétition visant à contraindre son témoignage.

Graham a également “fait référence à des allégations de fraude électorale généralisée lors des élections de novembre 2020 en Géorgie, conformément aux déclarations publiques faites par des affiliés connus de la campagne Trump”, a-t-elle écrit.

Lors d’une audience plus tôt ce mois-ci sur la requête de Graham visant à annuler son assignation à comparaître, l’équipe de Willis a fait valoir que Graham pourrait être en mesure de donner un aperçu de l’étendue de tout effort coordonné pour influencer les résultats des élections générales de 2020 en Géorgie.

Kate Brumback, L’Associated Press