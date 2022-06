Le témoignage du GOP au panel du 6 janvier révèle un parti déchiré entre la vérité et Trump

« Mon niveau d’espoir qu’il y ait de la place pour qu’une aile saine du Parti républicain redevienne ascendante – les chances que cela soit extrêmement faible », a déclaré Sarah Longwell, fondatrice du projet anti-Trump Republican Accountability Project.

Pourtant, dans deux groupes de discussion d’électeurs Trump de 2020 que Mme Longwell a organisés depuis le début des audiences, elle a déclaré avoir remarqué un changement inhabituel : aucun des participants ne voulait que M. Trump se présente en 2024.

« Ce qui m’intéressait : ils aimaient Trump, mais ils veulent passer à autre chose », a déclaré Mme Longwell. « C’est exactement comme ça qu’ils ont parlé du 6 janvier en général. »

Mme Cheney, la critique républicaine la plus en vue de M. Trump au Congrès, a été directe sur son objectif d’essayer de creuser un fossé entre M. Trump et la base du parti, sinon entre lui et les dirigeants élus du parti à Washington.

« Je dis ceci à mes collègues républicains qui défendent l’indéfendable : il viendra un jour où Donald Trump sera parti, mais votre déshonneur restera », a déclaré Mme Cheney lors de la première audience, le 9 juin.

Mme Cheney, qui affronte cet été un challenger principal soutenu par Trump, s’est positionnée comme une candidate potentielle à la présidentielle contre M. Trump s’il se présentait. La semaine prochaine, elle devrait prononcer un discours sur l’avenir du parti à la bibliothèque Reagan en Californie, le même lieu où un certain nombre de candidats républicains ambitieux et potentiels en 2024 sont apparus ces derniers mois.