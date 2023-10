NEW YORK (AP) — Le témoignage d’Ivanka Trump Le procès civil pour fraude de son père à New York est reporté à la semaine prochaine afin de laisser suffisamment de temps pour qu’elle soit interrogée, a déclaré lundi un juge.

La fille aînée de l’ancien président Donald Trump devait comparaître à la barre des témoins vendredi, lorsque le procès de Manhattan se déroule généralement pendant une demi-journée, mais les avocats chargés de l’affaire ont déclaré que son témoignage prendrait probablement une journée entière, voire plus.

Le juge Arthur Engoron, qui a rejeté la semaine dernière la demande d’Ivanka Trump de ne pas témoigner, a déclaré qu’elle comparaîtrait désormais le 8 novembre. Le juge avait lancé l’idée de faire de vendredi une audience d’une journée entière, mais les avocats de Donald Trump ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas. faire cela en raison d’autres engagements.

“Je pense que nous sommes tous d’accord avec Ivanka mercredi 8”, a déclaré Engoron devant le tribunal après avoir discuté de la question avec les avocats de l’État et l’équipe de défense de Donald Trump.

Le changement d’horaire place désormais Ivanka Trump à la barre des témoins à la fin d’une séquence à succès dans une affaire qui menace de perturber l’empire immobilier de sa famille.

Elle témoignera des heures devant son père, le favori républicain de 2024, organise un rassemblement électoral à Miami à l’approche du débat télévisé, il participe avec ses rivaux à l’investiture du parti à la présidentielle.

Le procureur général de New York, Letitia James, a poursuivi Donald Trump, son entreprise et ses hauts dirigeants – y compris ses fils Eric et Donald Trump Jr. – l’année dernière, alléguant qu’ils ont conspiré pour exagérer sa richesse sur les états financiers qui ont été utilisés pour garantir des prêts et conclure des transactions.

Ivanka Trump, ancienne cadre de la Trump Organization de son père, était initialement inscrite sur la liste des défendeurs dans le procès de James, mais une cour d’appel l’a renvoyée de l’affaire en juin, affirmant que les plaintes contre elle étaient trop anciennes.

Donald Trump et les autres accusés ont nié tout acte répréhensible. Donald Trump a qualifié le procès de imposture à motivation politique. L’affaire pourrait dépouiller Trump de certaines de ses participations dans des entreprises et des propriétés de renom telles que la Trump Tower. James et Engoron sont démocrates.

Initialement prévue pour précéder son père à la barre des témoins, Ivanka Trump le suivra désormais comme dernier témoin cité par les avocats de James. Donald Trump Jr. et Eric Trump doivent témoigner mercredi et jeudi. Donald Trump est attendu à la barre des témoins le 6 novembre.

Suite au témoignage d’Ivanka Trump, la défense commencera à appeler des témoins. Les avocats de Trump ont répertorié 127 noms sur une liste de témoins soumise avant le début du procès le 2 octobre. Certains témoins à charge se chevauchent.

Ivanka Trump a quitté son poste de vice-présidente exécutive de la Trump Organization en janvier 2017, rejoignant l’administration présidentielle de son père en tant que vice-présidente exécutive de la Trump Organization. conseiller non rémunéré. Après que Donald Trump ait quitté la Maison Blanche en 2021, elle a déménagé en Floride.

Ivanka Trump s’est battue contre une assignation à comparaître pour témoigner lors du procès civil pour fraude, arguant par l’intermédiaire d’un avocat que l’État n’avait pas réussi à la servir correctement et qu’elle ne devrait pas être forcée de témoigner parce qu’elle n’est pas partie à l’affaire et ne vit pas. à New York. Elle pourrait encore faire appel de la décision d’Engoron qui l’oblige à comparaître à la barre des témoins.

L’avocat d’Ivanka Trump, Bennet Moskowitz, a déclaré à Engoron lors d’une audience vendredi que les avocats de l’État « n’ont tout simplement pas juridiction sur elle ». L’un des avocats de Donald Trump, Christopher Kise, a soutenu que les avocats de l’État « veulent juste une nouvelle mêlée contre un autre enfant du président Trump ».

Les avocats de l’État ont rétorqué qu’Ivanka Trump était un participant clé dans certains événements évoqués dans l’affaire et qu’elle restait liée financièrement et professionnellement à l’entreprise familiale et à ses dirigeants.

Engoron, ordonnant à Ivanka Trump de témoigner, a cité des documents montrant qu’elle continuait d’avoir des liens avec certaines entreprises à New York et qu’elle possédait toujours des appartements à Manhattan. “MS. Trump a clairement profité du privilège de faire des affaires à New York », a-t-il déclaré.

Au cours de ses années au sein de la Trump Organization, Ivanka Trump a participé à la négociation et à l’obtention de financements pour diverses propriétés, notamment un bail et un prêt pour un hôtel de Washington et des prêts pour un complexe de golf à Doral, en Floride, et un hôtel et un gratte-ciel à Chicago, selon aux dossiers judiciaires.

Selon le bureau de James, Ivanka Trump a conservé un intérêt financier dans les opérations de la Trump Organization même après son départ pour la Maison Blanche, y compris un intérêt dans l’hôtel de Washington, désormais vendu.

Dans des documents judiciaires comprenant des courriels et d’autres documents, les avocats de l’État ont déclaré que la Trump Organization et son personnel avaient également souscrit une assurance pour Ivanka Trump et ses entreprises, géré son personnel de maison et ses factures de carte de crédit, loué son appartement et payé ses frais juridiques.

Dans les divulgations fédérales de 2021, elle a déclaré 2,6 millions de dollars de revenus provenant des entités Trump, y compris les revenus d’un véhicule connu sous le nom de TTT Consulting LLC. Un comptable de l’entreprise a témoigné que TTT avait été créé pour qu’elle et ses frères récoltent une part des frais de certains accords de licence.

