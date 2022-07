Le témoignage de Trump dans l’affaire du tribunal des pratiques commerciales reporté après la mort de l’ex-femme Ivana

Le témoignage de l’ancien président Donald Trump dans l’enquête civile du procureur général de New York sur ses pratiques commerciales n’aura pas lieu comme prévu à la lumière du décès de son ex-femme Ivana, a annoncé vendredi le bureau du procureur général.

La fille de Trump, Ivanka, et son fils Donald Jr ne seront pas non plus interrogés sous serment comme prévu, a indiqué le bureau dans un communiqué. Le bureau du procureur général a déclaré avoir reçu une demande de l’avocat des Trump d’ajourner les dépositions à la lumière du décès de la mère d’Ivanka et de Donald Jr.

Un accord ordonné par le tribunal le 8 juin avait appelé les trois à comparaître pour témoigner entre le 15 et le 22 juillet, et Reuters a rapporté que les dépositions, qui ne seront pas menées en public, avaient été fixées à la semaine prochaine.

Les Trump avaient cherché pendant des mois à éviter d’être interrogés dans l’enquête.

“Il s’agit d’un retard temporaire et les dépositions seront reportées dès que possible”, indique le communiqué du procureur général de New York.

En janvier, la procureure générale de New York, Letitia James, a déclaré que son enquête avait révélé des preuves importantes que l’organisation Trump, qui gère des hôtels, des terrains de golf et d’autres biens immobiliers, avait surestimé la valeur des actifs pour obtenir des prêts avantageux et sous-estimé les valeurs pour obtenir des allégements fiscaux.

Un avocat de Trump n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire, et un avocat des enfants adultes de Trump a refusé de commenter.