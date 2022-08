Le témoignage de Trump attendu bientôt dans l’enquête civile de New York

NEW YORK (AP) – L’ancien président Donald Trump devrait être interrogé sous serment dans les prochains jours dans le cadre de la longue enquête du procureur général de New York sur ses relations en tant que magnat de l’immobilier.

La déposition pourrait être un moment critique dans l’enquête sur les allégations selon lesquelles la société du milliardaire républicain, la Trump Organization, aurait trompé les banques et les autorités fiscales sur la valeur d’actifs précieux comme les terrains de golf et les gratte-ciel.

Le bureau du procureur général de New York, Letitia James, a déclaré en mai qu’il approchait de la fin de son enquête et que les enquêteurs avaient amassé des preuves substantielles qui pourraient justifier une action en justice contre Trump, sa société ou les deux.

La déposition de Trump – un terme juridique désignant un témoignage sous serment qui n’est pas rendu au tribunal – est l’une des rares pièces manquantes, a déclaré le bureau du procureur général.

Deux des enfants adultes de l’ancien président – ​​Donald Trump Jr. et Ivanka Trump – ont été interrogés dans le cadre de l’enquête ces derniers jours, ont déclaré deux personnes proches du dossier. Les personnes n’étaient pas autorisées à parler publiquement de l’enquête et l’ont fait sous couvert d’anonymat.

Le témoignage des Trump était initialement prévu pour le mois dernier mais a été retardé après la mort le 14 juillet de l’ex-femme de l’ancien président, Ivana Trump, la mère d’Ivanka, Donald Jr. et d’un autre fils, Eric Trump.

Eric Trump a siégé pour une déposition en 2020. Le témoignage de Donald Trump Jr. la semaine dernière a été rapporté pour la première fois par le New York Times.

Des messages sollicitant des commentaires ont été laissés au bureau de James et aux avocats des Trump. Ils ont refusé de commenter ou n’ont pas répondu.

James, une démocrate, a déclaré dans des documents judiciaires que son bureau avait découvert des preuves “significatives” que la société de Trump “avait utilisé des évaluations d’actifs frauduleuses ou trompeuses pour obtenir une multitude d’avantages économiques, notamment des prêts, une couverture d’assurance et des déductions fiscales”.

James allègue que l’organisation Trump a exagéré la valeur de ses avoirs pour impressionner les prêteurs ou a déformé la valeur de la terre pour réduire son fardeau fiscal, pointant les états financiers annuels remis aux banques pour garantir des conditions de prêt favorables et aux magazines financiers pour justifier la place de Trump parmi les pays du monde. milliardaires.

La société a même exagéré la taille du penthouse de Trump à Manhattan, affirmant qu’il était près de trois fois sa taille réelle – une différence de valeur d’environ 200 millions de dollars, a déclaré le bureau de James.

Trump a nié les allégations, expliquant que la recherche des meilleures évaluations est une pratique courante dans le secteur immobilier. Il dit que l’enquête de James fait partie d’une “chasse aux sorcières” politiquement motivée et que son bureau “fait tout dans sa discrétion corrompue pour interférer avec mes relations d’affaires et avec le processus politique”.

“IL N’Y A AUCUN CAS!” Trump a déclaré dans un communiqué de février, après que le juge de Manhattan, Arthur Engoron, a statué que le bureau de James avait “le droit manifeste” d’interroger Trump et d’autres dirigeants de son entreprise.

Alors que James envisageait de poursuivre Trump ou sa société, le bureau du procureur du district de Manhattan mène depuis longtemps une enquête criminelle parallèle.

Cette enquête semblait progresser vers une éventuelle inculpation pénale, mais a ralenti après l’entrée en fonction d’un nouveau procureur, Alvin Bragg, en janvier.

Un grand jury qui avait entendu des preuves a été dissous. Le procureur en chef qui s’occupait de l’enquête a démissionné après que Bragg ait soulevé des questions en interne sur la viabilité de l’affaire.

Bragg a déclaré que son enquête se poursuivait, ce qui signifie que Trump pourrait invoquer son droit au cinquième amendement contre l’auto-incrimination et refuser de répondre aux questions des enquêteurs de James.

Selon les assignations à comparaître, Trump devait se présenter en personne au bureau du procureur général, situé dans une tour de bureaux de Manhattan qui a doublé en tant que siège du conglomérat fictif Waystar Royco sur “Succession” de HBO.

Aussi bruyant que Trump ait été pour se défendre dans des déclarations écrites et sur la scène du rassemblement, les experts juridiques disent que la même stratégie pourrait se retourner contre lui dans le cadre d’une déposition, car tout ce qu’il dit pourrait potentiellement être utilisé contre lui ou son entreprise dans le cadre de l’enquête criminelle. Aucun ancien président n’a même été accusé d’un crime.

En luttant pour bloquer les assignations à comparaître, les avocats des Trump ont fait valoir que les autorités de New York utilisaient l’enquête civile pour obtenir des informations pour l’enquête criminelle et que les dépositions étaient un stratagème pour éviter de les appeler devant un grand jury pénal, où la loi de l’État exige qu’ils soient immunité donnée.

L’été dernier, stimulés par des preuves découvertes par le bureau de James, les procureurs de Manhattan ont accusé la Trump Organization et son directeur financier de longue date, Allen Weisselberg, de fraude fiscale. Les procureurs ont déclaré que Weisselberg avait collecté plus de 1,7 million de dollars en indemnisation non officielle. Weisselberg et l’entreprise ont plaidé non coupables.

Weisselberg et Eric Trump ont chacun invoqué le cinquième amendement plus de 500 fois lorsqu’ils ont été interrogés par les avocats de James lors de dépositions distinctes en 2020, selon des documents judiciaires.

L’ancien président pourrait choisir de faire de même, mais il est probable “qu’il prétende manquer de connaissances sur de nombreuses questions”, a déclaré Stephen Gillers, professeur de droit à l’Université de New York.

Cette stratégie « peut en fait être tout à fait crédible parce que nous savons qu’il n’est pas un gars à visière verte, mais un gars à grande image », a déclaré Gillers. “Donc, il répondra aux questions générales et ces réponses seront suffisamment générales pour lui éviter des ennuis, du moins ce que ses avocats espèrent.”

« En revanche, son impétuosité fait de lui le cauchemar d’un avocat et son excès de confiance risque de l’égarer. Celui qui l’interrogera l’encouragera », a ajouté le professeur.

Une fois son enquête terminée, James pourrait décider d’intenter une action en justice et de demander des sanctions financières contre Trump ou son entreprise, voire une interdiction de s’impliquer dans certains types d’entreprises.

