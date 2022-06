Le témoignage de Hutchinson révèle les tensions entre les enquêtes parallèles du 6 janvier

Lors de son audition de mardi, le comité a expliqué comment M. Trump avait été averti de la violence, a permis à une foule de ses loyalistes d’attaquer le Capitole et, en fait, a accepté ce qu’ils faisaient.

Une personne familière avec le travail du panel a déclaré que la représentante Liz Cheney, républicaine du Wyoming et vice-présidente du comité, a joué un rôle de premier plan dans la supervision de l’équipe enquêtant sur le cercle restreint de M. Trump et a joué un rôle déterminant dans l’organisation de l’audience surprise avec Mme Hutchinson.

Au cours du mois dernier, le comité a diffusé des heures de témoignages – aucun plus important que le récit de Mme Hutchinson sur les actions de M. Trump le jour de l’attaque – qui, selon les experts juridiques, ont renforcé une éventuelle affaire pénale contre M. Trump pour avoir incité la foule. ou tenter d’entraver la session extraordinaire du Congrès.

Cela, à son tour, a intensifié la pression déjà intense sur M. Garland et ses principaux collaborateurs. Le mème désormais familier – exhortant M. Garland faire son “travail” en inculpant M. Trump – ont commencé à émerger sur les réseaux sociaux avant même que Mme Hutchinson ne quitte la salle d’audience.

“Nous avons besoin d’une action du DOJ, et nous en avons besoin maintenant”, a déclaré le représentant Ruben Gallego, démocrate de l’Arizona, dans une interview. « Nous sommes dans une crise de temps maintenant. Chaque jour où ces criminels sont libérés est un jour de plus où ils échappent à la justice. Alors que nous nous rapprochons des élections de mi-mandat, je crains que le fait de ne pas agir ne fera que donner plus de pouvoir aux républicains complices s’ils prennent le pouvoir.

Pour leur part, les membres du comité ont demandé à plusieurs reprises et publiquement à M. Garland d’en faire plus, alors même que le panel a refusé au ministère de la Justice l’accès à ses transcriptions. (Un porte-parole du comité a déclaré que le panel négociait avec le ministère de la Justice et pourrait remettre ses transcriptions dès juillet, à la fin de ses audiences publiques.)