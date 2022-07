Le témoignage de Hutchinson pousse le ministère de la Justice à discuter plus ouvertement de la conduite de Trump

En six semaines, il était rentré chez lui à Miami et l’équipe de M. Garland a pris le relais.

Les personnes nommées par M. Garland ont lutté avec bon nombre des mêmes questions épineuses sur la portée de l’enquête que leurs prédécesseurs. Ils n’étaient pas certains de pouvoir prouver que l’activité non violente visant à contrecarrer le transfert pacifique du pouvoir violait le droit pénal, selon des personnes proches de l’enquête.

Ces préoccupations semblent s’être estompées, les procureurs poursuivant l’enquête sur le plan d’élection alternative et les actions de M. Clark.

Bien qu’il n’y ait jamais eu d’interdiction, formelle ou autre, de discuter de M. Trump, les hauts responsables du ministère d’hier et d’aujourd’hui ont clairement indiqué que les procureurs devraient se concentrer sur la voie de la preuve devant eux, et non sur une feuille de route menant à M. Trump. .

Jusqu’à récemment, cela impliquait de diriger étroitement les discussions sur les détails de cas spécifiques en cours d’élaboration – des émeutiers, des meneurs de niveau intermédiaire ou des associés de Trump impliqués dans le programme des électeurs de l’État, selon les responsables actuels et anciens – et non sur des cas spéculatifs.

Si les procureurs de carrière découvrent des preuves liant M. Trump aux crimes sur lesquels ils enquêtent, de nouveaux obstacles procéduraux compliquent l’examen de ses actions. En 2016, les agents de base du FBI n’avaient pas besoin d’approbation pour enquêter sur les actions d’Hillary Clinton et de M. Trump. Mais le procureur général William P. Barr a publié une note qui oblige le procureur général, par l’intermédiaire du procureur général adjoint, à approuver une telle décision, ce qui pourrait exercer une pression supplémentaire sur Mme Monaco.

Même sans cette autorisation, Mme Monaco dirige les opérations quotidiennes du département et supervise toutes les poursuites, y compris l’enquête du 6 janvier. L’équipe qui lui rend compte a fait pression à plusieurs reprises sur le comité de la Chambre pour obtenir des transcriptions de centaines d’entretiens qu’il a menés, arguant que la réticence du panel à le faire avant la fin des audiences entravait le travail du département.