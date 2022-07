Le témoignage de Cassidy Hutchinson met en lumière les risques juridiques pour Trump

Ce fut l’un des moments les plus dramatiques d’une présentation remplie d’eux: juste avant que le président Donald J. Trump ne monte sur scène près de la Maison Blanche l’année dernière et exhorte ses partisans à «se battre comme un diable» et à marcher sur le Capitole, un assistant a témoigné sur Mardi, on lui a dit que certains d’entre eux étaient armés.

C’était également un moment potentiellement important pour toute poursuite de M. Trump, ont déclaré des experts juridiques. Sachant que sa foule de partisans avait les moyens d’être violents lorsqu’il les a exhortés à marcher vers le Capitole – et a déclaré qu’il voulait les accompagner – pourrait pousser M. Trump plus près de faire face à des accusations criminelles, ont déclaré des experts juridiques.

“Cela a vraiment fait bouger la balle de manière significative, même s’il reste encore un long chemin à parcourir”, a déclaré Renato Mariotti, analyste juridique et ancien procureur fédéral de l’Illinois.