Le téléviseur The Terrace de Samsung reçoit la première vérification de la visibilité extérieure de l’industrie par UL – Samsung Global Newsroom

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui que tous les modèles1 de The Terrace TV, la gamme de produits haut de gamme conçue pour les modes de vie en plein air, sont devenus les premiers dans l’industrie de la télévision à être vérifiés pour les performances de visibilité en extérieur.

Cette vérification provient des Underwriters Laboratories (UL), une organisation mondiale indépendante de science de la sécurité avec plus d’un siècle d’expérience dans l’innovation des solutions de sécurité.

Dans des environnements extérieurs normaux, les consommateurs doivent trouver des moyens de bloquer la lumière du soleil pour obtenir une visibilité appropriée, ce qui a été un problème majeur dans une catégorie de produits pertinente. Pour recevoir cette vérification, un produit doit subir plusieurs cycles de tests rigoureux, au cours desquels une luminosité maximale de plus de 3 000 à 4 000 nits,2 un rapport de contraste plus élevé de plus de 1 000:1 et un volume de couleur supérieur à 80 pour cent devraient être atteints dans des conditions supérieures à 10 000 LUX. Le téléviseur Terrace a affiché des performances exceptionnelles dans ces trois domaines clés afin que les téléspectateurs puissent profiter d’images claires et vives, même en extérieur lumineux.

Il est également doté de l’écran QLED haut de gamme de Samsung, de la technologie antireflet qui réduit la réflexion de la lumière sur sa surface, ainsi que de la technologie d’optimisation de la qualité de l’image AI pour le réglage automatique de la luminosité.

En plus de The Terrace, OH551, le produit de signalisation extérieure de la série OHA qui utilise les mêmes technologies pour un usage commercial de la société, a également reçu une vérification de visibilité.

Samsung reconnaît également l’importance de la qualité de la résistance aux intempéries contre la pluie et la poussière pour les modèles de téléviseurs d’extérieur. La société a obtenu la certification de la norme de résistance à l’eau et à la poussière IP55 de la Commission électrotechnique internationale (IEC), qui, avec la dernière vérification UL, jouera un rôle central dans le renforcement des efforts de Samsung pour offrir une expérience de visionnement optimale dans diverses conditions extérieures.

« La vérification de la visibilité extérieure d’UL pour The Terrace permettra aux consommateurs du monde entier d’ajouter de la valeur à leurs expériences de visionnage », a déclaré Yong Hoon Choi, vice-président exécutif de Visual Display Business chez Samsung Electronics. « En tant que leader de l’industrie de la télévision, Samsung continuera à développer des technologies innovantes optimisées pour les modes de vie nouveaux et émergents. »

1 LST9 65 et 75 pouces, LST7 55, 65 et 75 pouces

2 Luminosité de LTS7 : 4 000 nits, Luminosité de LTS9 : 3 000 nits.