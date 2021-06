Le téléviseur QLED de Samsung atteint le prix le plus bas jamais enregistré pour le Prime Day

Samsung fabrique certains des meilleurs téléviseurs que vous pouvez acheter et divers modèles sont en promotion dans la vente Amazon Prime Day, y compris le Q60T qui est maintenant à seulement 769 £.

Obtenir un modèle 2020 est un excellent moyen d’acheter un téléviseur bon marché et il y a un solide 13%, ou 110 £, sur le Q60T. C’est l’un des modèles les plus abordables de Samsung avec la technologie QLED avec un grand écran de 65 pouces, une résolution 4K Ultra HD et une prise en charge HDR.