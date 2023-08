Le téléviseur OLED sans fil géant de LG obtient un prix correspondant

L’énorme OLED sans fil de LG a enfin un prix en dehors de la Corée du Sud. LG déploiera son téléviseur Signature OLED M de 97 pouces (modèle 97M3) sur les marchés, y compris l’Amérique du Nord et l’Europe plus tard cette année, la société dit jeudi.

Au Royaume-Uni, le téléviseur de 97 pouces coûtera 27 999,99 £ (environ 35 600 $) et sera disponible en septembre, selon plusieurs rapports. LG n’a pas immédiatement confirmé ce prix à CNET, mais a déclaré que les prix et la disponibilité aux États-Unis seront révélés la semaine prochaine.

Le 97M3 OLED a fait ses débuts au CES en janvier et LG l’a présenté comme le « premier téléviseur OLED sans fil au monde ». L’appareil dispose d’un écran OLED de 97 pouces et est sans câble en plus d’avoir un cordon d’alimentation. Un boîtier émetteur situé jusqu’à 30 pieds transmet la vidéo et l’audio au téléviseur. David Katzmaier de CNET a noté comment « la connectivité sans fil permet au téléviseur de se tenir seul, ce qui est impressionnant sur l’un des supports en forme de chevalet de LG… et cela peut grandement simplifier une installation murale ». CNET a également sélectionné le téléviseur 97 pouces comme l’un des meilleurs produits du CES 2023.

Le Signature OLED M de 97 pouces sera accompagné de modèles OLED evo M de 83 et 77 pouces qui partagent sa technologie Zero Connect, a annoncé LG jeudi. Le premier modèle coûtera 7 999,99 £ (environ 10 200 $) et le second coûtera 5 999,99 £ (environ 7 600 $) au Royaume-Uni, selon les rapports.

