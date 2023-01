Le téléviseur OLED sans fil de 97 pouces de LG fait honte à tous les autres téléviseurs

J’ai couvert les télés à CES depuis des années et il en faut beaucoup pour me surprendre. Oui, j’ai vu des écrans fous, ceux qui retrousser et ceux si gros qu’ils sont essentiellement des murs vidéo, mais les premières versions et prototypes m’ont préparé à ceux-là. Lorsque je suis entré dans la suite de LG dans un hôtel à Las Vegas, la chose que j’ai vue de l’autre côté de la pièce a été une grande surprise.

Et je veux dire grand. C’est un téléviseur OLED de 97 pouces, que j’ai vu pour la première fois quand LG l’a présenté l’année dernière, et il reste le plus grand téléviseur OLED au monde. Et comme OLED offre la meilleure qualité d’image disponible, c’est sacrément impressionnant en personne à cette taille. Mais ce n’était pas la surprise. Pour moi, le compte-gouttes est venu lorsque le représentant de LG m’a dit la belle et massive 4K l’image était transmise au téléviseur sans aucun fil. La télévision sans fil est réelle et arrive cette année.



De l’autre côté de la pièce, à côté de la télévision, se trouvait le boîtier émetteur sans fil. Au dos de la boîte étaient standard HDMI prises et une poignée d’autres connexions, et un câble HDMI relié à un lecteur Blu-ray. L’image à l’écran provenait d’un disque Blu-Ray, envoyé sans fil – et parfaitement, à mes yeux – de la boîte au téléviseur. Le haut du boîtier peut être tourné pour diriger une antenne interne vers le téléviseur.

Le téléviseur lui-même n’avait aucune entrée vidéo, juste du métal vierge où les entrées de télévision résident généralement à l’arrière. L’idée est de réduire le câblage, ce bugaboum séculaire des belles installations TV. Vous, qui pouvez vous permettre un téléviseur OLED de 97 pouces, rangez votre équipement audiovisuel dans une armoire à l’abri des regards, ainsi que le boîtier émetteur dans lequel tout se branche. Cela ne laisse que le cordon d’alimentation du téléviseur, un fil que LG a astucieusement caché à l’intérieur de l’un des pieds du support.

LG



Bien sûr, n’importe quel nombre de supports de télévision peut également contenir votre équipement. Mais la connectivité sans fil permet au téléviseur de se tenir seul, ce qui est impressionnant sur l’un des supports en forme de chevalet de LG (photo ci-dessus) et cela peut grandement simplifier une installation murale.

LG indique que la boîte peut être située jusqu’à 30 pieds du téléviseur. J’ai demandé si la connexion sans fil était un danger potentiel, surtout si vous êtes assis entre la box et le téléviseur, et les représentants de l’entreprise m’ont dit que ce n’était pas parce qu’elle utilise une technologie similaire aux routeurs Wi-Fi standard. Ils ont également déclaré qu’il ne serait pas affecté par d’autres trafics Wi-Fi. Le signal peut gérer jusqu’à Résolution 4K, 120Hz, ce qui est à peu près le maximum pour les jeux d’aujourd’hui. Il s’agit également de la résolution et de la fréquence d’images les plus élevées que la plupart des téléviseurs, y compris les modèles OLED 4K normaux de LG, peuvent accepter.

Des téléviseurs sans fil ont été vendus dans le passé, et la technologie sans fil est également apparue dans les projecteurs. Vous pouvez également acheter des kits d’extension HDMI sans fil pour 100 $ ou moins, mais ils ne peuvent généralement pas gérer une bande passante aussi élevée. C’est la première fois depuis des années que je le vois intégré à un téléviseur. Une société appelée Déplacer la télévision a également montré un modèle OLED sans fil au CES, mais il s’agit d’un écran de 55 pouces alimenté par batterie conçu pour la portabilité.

En plus de la taille de 97 pouces, LG lancera son OLED sans fil, surnommé la série M3, dans les tailles 83 et 77 pouces. LG dit qu’il arrivera en 2023 avec des prix, comme le reste des téléviseurs 2023 de LG, encore à déterminer. Pour référence, LG facture 25 000 $ pour son téléviseur OLED filaire standard de 97 pouces et 2 900 $ pour un téléviseur de 77 pouces, donc quelle que soit la taille, le M3 ne sera pas bon marché.

Mis à part le M3, LG a également présenté trois autres séries de téléviseurs OLED filaires au CES 2023.