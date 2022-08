Le téléviseur OLED Flex de LG se pliera à votre volonté

L’OLED Flex de LG est le premier téléviseur OLED pliable de 42 pouces au monde offrant aux consommateurs le meilleur des mondes plats et incurvés.

Le LX3, par son seul nom de modèle, n’est pas le premier téléviseur flexible — en fait, nous en avons vu un de Samsung en 2014 — mais c’est quelque chose de tout à fait différent. Pour commencer, il s’agit d’un panneau OLED alors que les autres écrans de télévision flexibles sont généralement LCD. Deuxièmement, c’est une taille de 42 pouces plus gérable.

L’OLED Flex peut passer d’un écran plat à une courbe 900R (une courbure extrême lorsqu’un moniteur de jeu typique est de 1800R). Cette combinaison signifie qu’il convient à un large éventail de fonctions telles que le streaming et les jeux. Bien sûr, LG a une histoire d’écrans incurvés et pliables dans des appareils tels que le smartphone LG G Flex et le téléviseur OLED R enroulable.

LG n’a pas seulement donné au téléviseur la possibilité de se déplacer entre ces deux positions. L’OLED Flex propose pas moins de 20 niveaux de courbure différents, ce qui vous permet de l’obtenir en fonction de variables telles que la distance de visualisation et le contenu affiché.

La taille de 42 pouces du LX3 signifie qu’il peut être placé dans un salon ou même sur un bureau, et si le plein écran est trop grand pour un genre de jeu particulier, vous pouvez utiliser le menu Gaming Dashboard pour redimensionner l’image à 32 pouces ou 27 pouces.

Il existe également une nouvelle application de jeu exclusive au LX3 qui “prend en charge les économiseurs d’écran personnalisés, propose des raccourcis vers des applications populaires, telles que Twitch et YouTube, et fournit une liste des périphériques d’entrée externes connectés”.

L’optimiseur de jeu de LG a été remanié et ajoute des paramètres sonores personnalisés pour différents genres de jeux et le mode Multi View signifie que vous pouvez afficher le contenu de deux sources différentes en même temps – en choisissant celle dont vous voulez entendre l’audio.

Comme les téléviseurs OLED de LG tels que le G2, l’OLED Flex est alimenté par le processeur α 9 Gen 5 et offre des spécifications telles qu’une résolution 4K avec 100% de fidélité des couleurs et un temps de réponse de 0,1 ms avec 120 Hz, Dolby Vision, HDMI 2.1, variable taux de rafraîchissement (VRR) et mode de faible latence automatique (ALLM).

Le panneau a des certifications sans scintillement et sans éblouissement ainsi qu’un revêtement super anti-reflet (SAR) pour éviter les distractions et augmenter le confort.

Il existe également un support pour Nvidia G-Sync Compatible et AMD FreeSync Premium et LG n’a pas oublié le son avec deux haut-parleurs de 40 W à déclenchement frontal et le support Dolby Atmos.

En ce qui concerne la conception, l’OLED Flex dispose d’un éclairage personnalisable dans la conception arrière « en forme de bouclier » qui peut se synchroniser avec la vidéo ou l’audio avec cinq modes uniques. Cela ressemble à Philips Ambilight dont la société vient d’annoncer la version nouvelle génération sur des plateaux comme l’OLED+937.

Le support a des réglages, y compris l’inclinaison et la hauteur et le LX3 dispose également d’un hub de commutation afin que vous puissiez utiliser tous les appareils connectés à ses ports USB ou le microphone intégré avec un PC via un câble HDMI.

LG a déclaré que l’OLED Flex devrait arriver au Royaume-Uni en novembre, mais n’a pas fourni de prix pour ce qui est vraisemblablement un téléviseur très cher. À titre de comparaison, le LG G2 commence à 2 199 $ / 2 399 £ et ne se plie pas – alors attendez-vous à un chiffre dérisoire.