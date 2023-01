Le téléviseur OLED de Samsung dépasse la taille de 77 pouces pour rivaliser avec LG OLED

Téléviseurs haut de gamme basés sur La technologie OLED surpasse QLED modèles dans nos tests, et pour 2023, Samsung ajoutera un plus gros cheval à son écurie de téléviseurs OLED. Un nouveau modèle de 77 pouces rejoindra les tailles existantes de 55 et 65 pouces que Samsung a lancées l’année dernière.

La série S95C 2023 de la société utilise le propre de Samsung Panneaux QD-OLEDqui utilisent des points quantiques et promettent une meilleure qualité d’image que la plupart des téléviseurs OLED du marché, qui s’appuient sur la version OLED de LG.

Samsung n’a pas encore confirmé le prix du S95C, mais LG propose une gamme plus large de tailles de téléviseurs OLED, de 42 pouces à 97 pouces. Le S95B de 2022 est également légèrement plus cher que son équivalent, le LG C2, qui est mon téléviseur haut de gamme préféré.



Lecture en cours:

Regarde ça:

Samsung va plus loin avec QD-OLED de 77 pouces, QLED de 98 pouces…

3h30



Au-delà de la taille, le S95C semble largement similaire à son prédécesseur le S95B. Samsung parle de son traitement d’image et d’un amplificateur de luminosité, je ne m’attends pas à ce que l’un ou l’autre ait un impact important sur la qualité de l’image. La société mentionne également les jeux à 144 Hz, mais cette fonctionnalité n’est utilisable que par les joueurs sur PC dotés de cartes vidéo haut de gamme. Comme les autres téléviseurs Samsung, le S95C intègre le cloud gaming, un fonctionnalité que j’aime mais à peine considérer comme incontournable.

Je n’ai jamais officiellement examiné le S95B, mais je l’ai regardé en personne pendant de brèves périodes, ainsi que Téléviseur QD-OLED 2022 de Sony. D’après ce que j’ai vu, la qualité d’image était excellente – la couleur, en particulier – mais j’ai remarqué que la finition de l’écran était plus claire et plus grise que celle de LG, ce qui a tendance à délaver quelque peu l’image lorsque l’éclairage de la pièce est plus lumineux. D’autres critiques, tout en louant la couleur et la qualité d’image globale du S95B, ont noté la même chose.

Au CES, j’ai eu la chance de voir en personne une première version du nouveau S95C de 77 pouces, ainsi qu’un modèle de 65 pouces, et depuis mon bref instant, sa qualité d’image était excellente, comme prévu. Je ne pouvais pas dire si la finition de l’écran avait été améliorée sans une ancienne version à comparer, cependant. Le représentant de Samsung n’a pas non plus pu confirmer si la société avait changé la finition de l’écran sur les nouveaux modèles.

Je m’attends à ce que plus de détails sur le S95C et les autres téléviseurs de Samsung soient révélés ce printemps.