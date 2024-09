Le téléviseur OLED C4 de 65 pouces de LG est à moitié prix dans le cadre de la nouvelle vente d’automne d’eBay

L’une des meilleures offres disponibles, cependant, est sur Téléviseur OLED C4 de 65 pouces de LGce qui est dû à un nouveau plus bas historique de 1 357,59 $ (1 341 $ de réduction) Le LG C4 est un téléviseur OLED de 144 Hz, avec une garantie constructeur d’un an, une fois de plus, via la boutique eBay d’Electronic Express Store. C’est un nouveau plus bas historique pour le LG C4, qui arbore les noirs d’encre profonds et la qualité d’image éclatante qui font la renommée des téléviseurs OLED. Il bénéficie également de quelques améliorations qui manquaient aux modèles précédents, notamment un écran plus lumineux, une meilleure qualité d’image et même un puissant traitement IA. Comme son prédécesseur, le téléviseur reste également une option fantastique pour les joueurs, avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz encore plus élevé que la gamme C3 de LG tout en conservant des avantages tels que la prise en charge de Dolby Vision, AMD FreeSync Premium et Nvidia G-Sync.