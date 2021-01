Samsung a dévoilé le téléviseur MicroLED de 110 pouces lors de l’événement CES 2021 en cours. La société de technologie sud-coréenne avait d’abord présenté l’appareil de divertissement à domicile haut de gamme l’année dernière, puis à nouveau lors de l’événement Samsung First Look 2021 la semaine dernière. La société a maintenant révélé que le téléviseur intelligent MicroLED sera lancé dans quelques mois (d’ici le printemps), bien que les détails exacts de ses prix et de sa disponibilité ne soient pas clairs pour le moment. Lors de l’événement CES 2021, Samsung a également longuement parlé de son écosystème d’intelligence artificielle et de ses logiciels pour maison intelligente, ainsi que de ses efforts en matière de développement durable.

Le téléviseur intelligent Samsung MicroLED de 110 pouces est doté d’un panneau LED inorganique auto-éclairant avec un cadre extrêmement fin que la société appelle la conception de l’écran Infinity (ou conception Monolith). La société avait expliqué que le modèle de 110 pouces contrôlait individuellement 24 millions de LED pour produire un contraste et une luminosité riches – similaires aux panneaux OLED. Il ajoute que la dernière smart TV prend en charge la fonction « 4Vue » (Quad View) pour permettre aux utilisateurs de lire simultanément plusieurs contenus tels que des vidéos de sport et des didacticiels. De plus, les clients aux États-Unis recevront 160 chaînes gratuites avec la plate-forme de streaming Samsung TV Plus. De plus, il est livré avec un système Majestic Sound pour fournir une sortie audio 5.1 canaux, sans nécessiter de haut-parleur externe.

La société a également présenté le nouveau Samsung Health qui vise à transformer la maison en une salle de sport personnelle avec une fonction Smart Trainer intégrée qui peut suivre et analyser les postures en temps réel, tout comme un entraîneur personnel. Cette fonctionnalité sera activée dans la prochaine gamme de téléviseurs haut de gamme de Samsung, y compris ses prochains téléviseurs QLED 4K et 8K. De plus, Samsung a annoncé que son emballage écologique serait étendu aux produits QLED, UHD TV, moniteur et audio en 2021. Dans le cadre d’un engagement continu en faveur de l’éco-conscience, la société de technologie sud-coréenne crée des produits et des solutions durables à le noyau. « Par exemple, la nouvelle télécommande à cellule solaire de Samsung – fabriquée en partie avec du plastique recyclé – peut être chargée via un éclairage solaire ou intérieur, ce qui réduit le gaspillage de batterie », a expliqué la société.

La semaine dernière, la société a dévoilé les nouveaux téléviseurs Neo QLED et ses modèles de téléviseurs Lifestyle qui incluent The Serif, The Frame, The Sero et The Terrace. La série télévisée Samsung Frame, qui a été dévoilée pour la première fois en 2017, sera lancée cette année dans un nouvel avatar avec un facteur de forme plus mince.