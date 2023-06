Le téléviseur de 98 pouces de Samsung coûte 8 000 $ et écrase les téléviseurs chétifs de 85 pouces

Si vous avez de la place et le budget pour un téléviseur de 98 pouces dans votre maison, Samsung a une autre option pour vous. La marque de téléviseurs la plus vendue au monde vient de présenter son tout nouveau téléviseur de presque 100 pouces, le 98Q80C, pour la modique somme de 8 000 $.

Le 98Q80C fait partie de la gamme QLED de Samsung, qui promet une image plus lumineuse et de meilleures couleurs que les téléviseurs non QLED. Je n’ai pas testé le Q80C, mais d’après mon expérience, même les meilleurs téléviseurs QLED, comme le QN90B que j’ai examiné l’année dernière, ne peuvent pas battre la qualité d’image globale des modèles OLED. Si vous voulez un téléviseur OLED dans cette gamme de taille, vous devrez payer beaucoup plus : le seul exemple, l’OLED G2 de 97 pouces de LG, coûte 25 000 $.

Sur la base de ses spécifications, je ne m’attends pas à ce que le Q80C soit aussi performant que le QN90B ou d’autres modèles de la gamme Neo QLED de Samsung. C’est parce que ces téléviseurs, contrairement au Q80C, utilisent des rétroéclairages mini-LED, qui, dans mes tests, offrent des images encore plus lumineuses et des performances de plage dynamique élevée plus précises. Samsung a montré un téléviseur Neo QLED 8K de 98 pouces au CES (voir la vidéo ci-dessous), mais n’a pas encore annoncé quand il sera expédié ni combien cela coûtera. Le Q80C offre cependant une gradation locale complète, ce qui devrait améliorer sa qualité d’image par rapport aux téléviseurs dépourvus de cette fonctionnalité.

Regarde ça: Samsung va plus loin avec des téléviseurs QD-OLED de 77 pouces et des téléviseurs QLED de 98 pouces 03h30

Le Q80C sera le téléviseur Samsung 98 pouces le plus abordable, mais si vous voulez cette taille d’écran et que vous êtes un peu plus à court d’argent, le TCL 98R754 coûte 5 000 $. Il existe également une version 98 pouces dans la série QM8 de TCL qui a un rétroéclairage mini-LED et, sur la base de ses spécifications, devrait surpasser ce Samsung. C’est 10 000 $ et « arrive bientôt ».

La taille de 98 pouces – c’est plus de 8 pieds de diagonale d’écran, mes amis – est actuellement le plus grand téléviseur grand public proposé par n’importe quel fabricant. Ce n’est pas aussi courant que les modèles de 85 pouces, la prochaine plus petite taille de téléviseur LCD. Cependant, certaines entreprises comme Hisense proposent des écrans de projection plus grands commercialisés sous le nom de « téléviseurs », et bien sûr, Samsung lui-même vend d’énormes téléviseurs Micro-LED à des prix beaucoup plus élevés, comme un modèle de 110 pouces pour 150 000 $.

Le Samsung 98Q80C est disponible pour une commande anticipée maintenant avec une variété d’incitations.

Mon conseil? Si vous voulez une image aussi grande et que vous n’êtes pas riche, procurez-vous simplement un bon projecteur.