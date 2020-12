Le télévangéliste Pat Robertson a reconnu lundi 700 Club que le président élu Joe Biden a gagné, a prédit « nous verrons un président Kamala Harris peu de temps après l’investiture du président Biden », et a déclaré qu’il était temps pour le président Trump de céder et de se retirer de la politique. Robertson, une voix de premier plan de la droite religieuse depuis les années 1980, a généralement – mais pas toujours – soutenu Trump, avec la plupart des autres leaders chrétiens évangéliques de premier plan.

Trump intensifie un dernier effort de plus en plus fringant pour rester au pouvoir, mais il perd rapidement des alliés.

Bill Barr, Pat Robertson, Mitch McConnell et Vladimir Poutine ont tous renoncé à Trump la semaine dernière. – Windsor Mann (@WindsorMann) 22 décembre 2020

Après avoir admis que Biden prendrait ses fonctions et prédit qu’il mourrait ou démissionnerait avant trop longtemps, Robertson a déclaré que « ce serait une erreur » que Trump se présente à nouveau en 2024. « Mon argent serait sur Nikki Haley », a-t-il ajouté. « Je pense qu’elle ferait un formidable candidat pour le Parti républicain. » Robertson a ensuite offert une évaluation sobre de Trump.

« Vous savez, avec tout son talent et sa capacité à collecter des fonds et à faire croître de grandes foules, le président vit toujours dans une réalité alternative », a déclaré Robertson. « Il le fait vraiment. Les gens disent: ‘Eh bien, il ment à propos de ceci, de cela et de l’autre.’ Mais non, il ne ment pas; pour lui, c’est la vérité. » Il a dit que Trump a « fait un travail merveilleux pour l’économie, mais en même temps il est très erratique, et il a renvoyé des gens et il s’est battu contre les gens et il a insulté les gens et il continue à descendre la ligne. » Avec Trump, « c’est un sac mélangé », a déclaré Robertson, « et je pense qu’il serait bien de dire: » Vous avez eu votre journée et il est temps de passer à autre chose « . »

Le télévangéliste Pat Robertson déclare que Biden sera président et que Trump «vit dans une réalité alternative», «est très erratique», et ne devrait pas se présenter à nouveau en 2024: «Vous avez eu votre journée et il est temps de passer à autre chose». pic.twitter.com/2WYCZOSNTO – Montre de l’aile droite (@RightWingWatch) 21 décembre 2020

« Pat Robertson vient de prouver que l’évolution existe, même chez les personnes qui ne croient pas en l’évolution, » le comédien John Fugelsang a plaisanté. Mais Trump peut se réconforter du fait que les prédictions de Robertson ne l’ont pas toujours été – ou même habituellement – confirmé. En octobre, par exemple, il a dit que Dieu lui avait dit que Trump serait réélu, puis un astéroïde frapperait la Terre.

