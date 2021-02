Dans un Instagram Publier plus tôt cette semaine, l’église a déclaré que l’ancien M. Price avait été hospitalisé pour Covid-19 et a demandé à ses membres «de prier pour la restauration complète» des poumons, du cœur et des reins de M. Price «alors qu’il faisait face aux problèmes de santé posés par Covid- 19. «

M. Price a fondé le Crenshaw Christian Center à Inglewood, en Californie, en 1973, selon l’église site Internet. Le nombre de ses membres est passé à plus de 28 000, contre 300 lors de sa création.

En plus des services dans le FaithDome, un bâtiment de 10 000 places, M. Price a commencé à téléviser ses services localement en 1978 à travers Ever Increasing Faith Ministries, le bras missionnaire de sensibilisation de l’église, après avoir «reçu des instructions de Dieu», selon le site Web de l’église. M. Price avait commencé à diffuser ses services à la radio des années plus tôt et a élargi les émissions télévisées «dans le but d’atteindre l’Amérique noire».

Après que l’émission ait trouvé un public à New York – son deuxième plus grand marché derrière Los Angeles – M. Price a réalisé «une vision qu’il avait pendant de nombreuses années d’établir une église à Manhattan», selon l’église. site Internet. Il a dirigé le premier service du Crenshaw Christian Center New York en mai 2001.

M. Price a démissionné de son poste de pasteur de l’église en 2009, passant les rênes au plus jeune M. Price.

Il laisse dans le deuil son épouse, Betty, et leurs quatre enfants, 10 petits-enfants et quatre arrière-petits-enfants.