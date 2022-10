Le téléspectateur critique Shalin Bhanot pour avoir parlé du “niveau” des autres, dit “bhaiya pehle aap apna …”

La candidate de Bigg Boss 16, Shalin Bhanot, est critiquée pour avoir donné des conseils à tout le monde à l’intérieur de la maison controversée. Dans la nouvelle promo partagée par Colors TV, les fans de Bigg Boss peuvent être vus interagir avec les concurrents de la saison 16.

Dans le clip, on peut entendre l’un des téléspectateurs dire à Shalin : « aapne Gautam ko bola ki tum unke level par mat giro, tum apne levelpar kheli. Bhaiya aap pehle apna level dekho aur fir doosro ko conseils do.” L’un des utilisateurs des médias sociaux a écrit: “Un spectateur à shalin: bhaiya pehle apna level dekho phir bakiyo ka Pehle BB ne troll kiya tha phir Salman ne now viewer… .good going.”





La deuxième personne a commenté: “Shalin ke bare mein jo bola bilkul sahi bola leader mat Bano.” La deuxième personne a écrit: “Cette fouille sur le” niveau “était pour tout le Chugly Gang!” La quatrième personne a commenté : « Bhut shi ou hrdd ye chij… j’apprécie le grand patron… » La cinquième a écrit : « Shalin bhr nikalo isko nalaa sa ». La sixième personne a commenté: “Cette fouille sur le” niveau “c’était pour tout le Chugly Gang!”

Pendant ce temps, on peut entendre l’un des fans demander à tout le monde d’arrêter de traiter Abdu comme un enfant ». Chaque Adu était d’accord sur ce point et on peut l’entendre dire à tout le monde “les enfants ne sont pas autorisés ici, je suis un homme, pas un enfant”.

On peut également entendre l’un des fans de Bigg Boss dire à Ankit Gupta qu’il n’est visible nulle part à la télévision car il parle moins. Bigg Boss a demandé à Priyanka Choudhary de s’assurer qu’Ankit parle au moins 1000 mots par jour.

Les utilisateurs des médias sociaux ont également réagi à la vidéo promotionnelle. L’un d’eux a écrit : « J’ai adoré la réponse d’Abdu ! Il avait raison ! Il en va de même pour Sumbul. Tous sont traités comme s’ils étaient des enfants. Ils ont traversé 18 ans et ils sont adultes. Et en parlant d’Abdu, la taille ne définit personne ! C’est un homme au grand coeur !” Le deuxième a dit: “Ankit sabse achha hai pur faux nhi hai chugli nhi karta talwe nhi chatte ksi ki goutam shalin ke tarha” La troisième personne a commenté: “Agr abdu ki hauteur chotti nai hoti aur mignon nai hota à uskoi psnd nai krta juste bcuz hauteur mai chhota aur mignon hai pour se connecter psnd kr rhe. Le quatrième a dit: “Abdu, juste le feu, j’adore la réponse, tu as donné une incroyable janta ka mukh bhand khiya.”