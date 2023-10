En juillet 2022, le télescope spatial Webb a détecté un jet intense tirant au-dessus de l’équateur de Jupiter, la plus grande planète de notre système solaire. Le jet se déplace à environ 320 miles par heure (515 kilomètres par heure) et se trouve à environ 25 miles (40 km) d’altitude, ce qui correspond à la stratosphère inférieure de Jupiter.

Les astronomes savaient que des jets est-ouest existaient dans l’atmosphère de la géante gazeuse, mais l’analyse du jet rapide récemment repéré a suggéré que l’intérieur gazeux de Jupiter pourrait être plus dynamique qu’on ne le pensait auparavant. Les recherches de l’équipe scrutant le jet sont publié en astronomie de la nature.

Télescope spatial Webb lancé depuis la Guyane française en décembre 2021 ; il effectue des observations scientifiques du cosmos depuis juillet 2022, après un processus de mise en service de plusieurs mois. Vous pouvez voir certaines des images les plus vivantes et les plus perspicaces de Webb depuis le début de sa campagne scientifique. ici.

Le regard infrarouge perçant de Webb peut détecter la lumière ancienne, remontant à des milliards d’années d’évolution cosmique. Mais cela ne l’a pas rendu étranger à nos voisins immédiats du système solaire ; le observatoire spatial imagé les aurores luminescentes sur les pôles de Jupiter en août 2022, et capturées cette année les anneaux entourant Uranus et Saturne.

Les images récentes de Jupiter révélant le jet stream ont été prises avec la caméra proche infrarouge de Webb, qui a révélé que certaines parties de l’atmosphère de Jupiter étaient perturbées par le mouvement du jet. Le jet a été suivi grâce aux cisaillements de vent visibles sur l’image, des endroits où la vitesse du vent dans l’atmosphère de la planète changeait en fonction de sa hauteur et de sa distance. L’image NIRCam comprend plusieurs extraits mettant en évidence des régions de la zone équatoriale de Jupiter présentant des caractéristiques causées par le jet.

Selon les chercheurs, la découverte du jet proche de la tropopause de Jupiter – la région située à la limite de sa troposphère – indique que la circulation atmosphérique de la planète autour de son équateur est plus similaire à celle de Saturne que celle connue auparavant.

Alors que Webb ne peut révéler des aspects de la physique de Jupiter qu’à distance, les missions à venir permettront d’observer le monde de près et personnellement. L’ESA Jupiter Icy Moons Explorer, ou JUICEobservera la géante gazeuse ainsi que ses lunes Callisto, Europe et Ganymède, des satellites océaniques qui, selon les astrobiologistes, pourraient être terrain fertile pour la vie extraterrestre. Le vaisseau spatial Juno de la NASA est déjà dans le système de Jupiter, où il a été imager la planète et ses satellites depuis des années, mais l’agence spatiale va lancer son Mission Europa Clipper pour enquêter spécifiquement sur cette lune glacée en 2024.

L’Europa Clipper n’atteindra pas le système de Jupiter avant 2030, et JUICE arrivera en 2031, donc d’ici là, nous devrons nous contenter des clichés de loin, certes impressionnants, de Webb.

