Le télescope Webb repère une supernova en forme d’œil avec un remplissage en désordre

Le télescope spatial Webb a récemment photographié la supernova 1987A (SN 1987A), l’une des supernovae les plus brillantes du ciel nocturne et la plus proche observée depuis des siècles, selon la NASA.

L’image s’étend sur 8,5 de lumière ans et a été prise en septembre 2022, mais a été seulement publié aujourd’hui. Il est composé de plusieurs expositions prises par la caméra proche infrarouge de Webb (NIRCam) et révèle les anneaux équatoriaux et extérieurs de la supernova, son croissant et ses éjectas internes (ou « trou de serrure »), dont même les vues pointues de Webb ne peuvent percer le noyau dense.

L’anneau équatorial de la structure s’est formé à partir de matériaux rejetés par l’étoile des dizaines de milliers d’années avant l’apparition de la supernova, selon un institut scientifique du télescope spatial. libérerqui a pris des points lumineux à mesure que l’onde de choc de la supernova s’étendait vers l’extérieur.

SN 1987A se trouve dans le Grand Nuage de Magellan, une galaxie satellite de notre propre Voie Lactée. Le nuage est parsemé de régions de formation d’étoiles, où de gros nuages ​​de gaz s’effondrent pour former de nouvelles étoiles. Mais SN 1987A se situe à l’extrémité opposée de la vie stellaire, en tant que supernova née des conséquences violentes d’une mort stellaire.

La supernova émet une gamme de rayonnements électromagnétiques, allant des ondes radio longues aux rayons gamma courts et énergétiques. Les observations Webb (comme le nom de NIRCam l’indique) ont capturé la lumière proche infrarouge du reste de la supernova. La haute résolution de Webb a révélé des structures en forme de croissant qui sont probablement des couches externes de gaz produites par la supernova.

Bien que Webb n’ait jamais examiné SN 1987A auparavant, il a observé d’autres supernovae poussiéreuses. Dans SN 2004 et, Webb a observé « la masse de poussière la plus élevée détectée dans les supernovae depuis SN 1987A », selon Ori Fox, responsable du projet STScI qui a contribué à produire des observations de deux supernovae qui ont été observées. publié le mois dernier.

Il reste encore des questions en suspens concernant le SN 1987A, notamment qu’est-il arrivé à l’étoile au centre de la supernova. Qu’il s’agisse d’examiner cette supernova ou de regarder ailleurs, les futures observations de Webb aideront probablement à découvrir la vérité.

