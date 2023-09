Le télescope Webb repère du carbone sur Europe, faisant allusion à la vie

Le télescope spatial Webb a fait sa dernière découverte importante : l’observation de dioxyde de carbone provenant d’une partie d’Europe, la lune gelée en orbite autour de Jupiter et qui abrite un océan d’eau salée sous sa surface glacée.

Cette découverte constitue un coup de pouce pour l’astrobiologie ou la recherche de la vie au-delà de la Terre. Le carbone est essentiel à la vie telle que nous la connaissons…la vie sur Terre est basée sur le carbone– donc l’élément apparaissant dans Europa océans, longtemps considéré comme un lieu potentiel pour la vie extraterrestre, renforce ces espoirs. L’eau est également nécessaire à la vie sur Terre, d’où l’excitation particulière autour d’Europe à propos, par exemple, de Mars, qui a une abondance de dioxyde de carbone mais il n’a pas d’eau liquide, du moins aucune à notre connaissance.

La recherche de la vie extraterrestre est également la pierre angulaire du Mission du rover Perseverance sur Marset un aspect fondamental d’autres projets d’agences spatiales, y compris celui de la NASA Observatoire des mondes habitables de nouvelle génération. Mais Europe, toujours une cible des astrobiologistes, bénéficie désormais d’un grand coup de pouce grâce à la détection du dioxyde de carbone.

L’instrument NIRSpec (NIRSpec) de Webb a détecté du dioxyde de carbone dans la « région du chaos » de Tara Regio en Europe. Dans cette zone, la glace de surface a été perturbée, permettant aux substances présentes dans l’océan lunaire de remonter à la surface.

L’analyse des données Webb a été publiée aujourd’hui dans deux journaux indépendants Science papiers; un des papiers a exploré la composition potentielle de l’océan souterrain d’Europe en fonction de la zone spécifique de détection du dioxyde de carbone, et l’autre papier a identifié la source de carbone et n’a trouvé aucun panache provenant de la lune, une indication supplémentaire que la perturbation de la surface d’Europe a permis l’apparition du dioxyde de carbone.

« Nous pensons désormais disposer de preuves observationnelles démontrant que le carbone que nous voyons à la surface d’Europe provient de l’océan. Ce n’est pas une chose anodine. Le carbone est un élément biologiquement essentiel », a déclaré Samantha Trumbo, planétologue à l’Université Cornell et auteur principal de l’une des études analysant les nouvelles données, dans une étude de l’Agence spatiale européenne. libérer.

Comme Encelade, la lune glacée de Saturne, Europe émet occasionnellement de gigantesques panaches de vapeur d’eau que les scientifiques pensaient avoir transporté le carbone à la surface de Tara Regio. En mai, Webb a utilisé NIRSpec pour identifier un panache d’eau plus de 20 fois la taille d’Encelade lui-même s’étendant du pôle sud de la lune.

Mais les données Webb n’indiquent pas qu’un panache était en jeu dans le champ de vision d’Europe de 3 128 kilomètres de large étudié par NIRSpec, ce qui ne certifie pas purement et simplement qu’il n’y avait pas de panache, mais cela n’est pas apparu dans les données si c’est le cas.

« Des observations précédentes du télescope spatial Hubble montrent des preuves de la présence de sel d’origine océanique à Tara Regio », a déclaré Trumbo. « Nous constatons désormais que le dioxyde de carbone y est également fortement concentré. Nous pensons que cela implique que le carbone trouve probablement son origine ultime dans l’océan interne.

D’autres informations sur Europe se profilent à l’horizon. Le JUpiter ICy Moons Explorer de l’ESA, ou JUICE, lancé depuis la Guyane française en avril, avec une arrivée prévue dans le système de Jupiter en 2031. JUICE étudiera évidemment Europe, mais aussi les lunes Ganymède et Callisto, qui possèdent leurs propres océans. Pour ne pas être en reste, la NASA Mission Europa Clipper devrait être lancé en octobre 2024 et arriver sur Europe spécifiquement en 2030, et se rapprochera de la surface de la Lune que n’importe quel vaisseau spatial avant lui.

« Comprendre la chimie de l’océan d’Europe nous aidera à déterminer s’il est hostile à la vie telle que nous la connaissons, ou s’il pourrait être un bon endroit pour la vie », a déclaré Geronimo Villanueva, planétologue au Goddard Spaceflight Center de la NASA et auteur principal de l’étude. autre papier, dans la même version.

L’étude des planètes et des lunes de notre système solaire n’est que l’un des nombreux travaux entrepris par le télescope spatial Webb depuis que l’observatoire a commencé ses observations scientifiques en juillet 2022. De nombreux autres enseignements suivront, mais pour une vue rapprochée et personnelle de Pour les lunes de Jupiter, il faudra attendre la fin de la décennie.

