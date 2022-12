Le télescope Webb ne fait que commencer

Jusqu’à présent, le télescope, hérissé de caméras, de spectroscopes et d’autres instruments, dépasse les attentes. (Son pouvoir de résolution est deux fois supérieur à celui annoncé.) Le lancement sans faille du télescope, a rapporté le Dr Rigby, lui a laissé suffisamment de carburant de manœuvre pour le faire fonctionner pendant 26 ans ou plus.

“Ce sont des chiffres heureux”, a-t-elle déclaré, alors qu’elle et ses collègues débitaient les statistiques de performance de leurs instruments. Le Dr Rigby a averti que les instruments du télescope étaient toujours en cours d’étalonnage, de sorte que les chiffres pourraient encore changer. Préparez-vous à recalculer vos résultats sur simple pression d’un bouton, a-t-elle dit à un groupe d’astronomes dans le hall : “Sinon, vous détesterez votre vie.”

La plus grande surprise du télescope Webb jusqu’à présent concerne peut-être les événements des premiers millénaires de l’univers. Les galaxies semblent avoir formé, généré et nourri des étoiles plus rapidement que ne le prévoyaient les modèles cosmologiques testés au combat.

« Comment les galaxies ont-elles pu vieillir si vite ? » a demandé Adam Riess, lauréat du prix Nobel de physique et cosmologiste de l’Université Johns Hopkins, qui est passé pour la journée.

L’exploration de cette province – le “printemps cosmique”, comme l’a appelée un astronome – est l’objectif de plusieurs collaborations internationales avec des acronymes accrocheurs comme JADES (JWST Advanced Deep Extragalactic Survey), CEERS (Cosmic Evolution Early Release Science), GLASS (Grism Lens-Amplified Survey From Space) et PEARLS (Prime Extragalactic Areas for Reionization and Lensing Science).

La vision infrarouge de Webb est essentielle à ces efforts. Au fur et à mesure que l’univers s’étend, les galaxies et autres objets célestes éloignés s’éloignent de la Terre si rapidement que leur lumière a été étirée et déplacée vers des longueurs d’onde infrarouges invisibles. Au-delà d’un certain point, les galaxies les plus éloignées s’éloignent si rapidement, et leur lumière est tellement étirée en longueur d’onde, qu’elles sont invisibles même pour le télescope Hubble.