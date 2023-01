Le télescope Webb découvre une onde de choc massive faisant des ravages parmi 5 galaxies

L’année dernière, lorsque j’ai couvert l’ensemble révolutionnaire d’images cosmiques du télescope spatial James Webb, j’ai décrit un portrait phénoménal du Quintette de Stephan avec un tas de mots contradictoires – ce qui, je l’admets, a tendance à être une pratique courante lorsqu’on parle de spectacles dans l’espace lointain.

Ce troupeau de cinq galaxies, dont certaines tourbillonnent beaucoup trop près pour être confortables, abrite un royaume « digne d’un univers de conte de fées », avais-je dit. Mais je ne pouvais pas non plus m’empêcher de me sentir dérangé par le trou noir “terrifiant” qui se cache au centre d’une autre brume scintillante et d’appeler ce coin de l’univers un “effrayant” global, car ces galaxies sont sûrement enfermées dans un air finalement fatal. – danse bouleversante.

Et plus nous en apprenons sur le quintette d’anges noirs de Stephan, plus il devient clair que cette partie de notre monde est tout aussi majestueuse et intimidante qu’elle en a l’air. Lors d’une réunion annuelle de l’American Astronomical Society conférence de presse Lundi, les scientifiques ont déclaré que d’autres observations avec le JWST et le puissant Atacama Large Millimeter/submillimeter Array, ou ALMA, ont révélé des résultats absolus. le chaos qui se passe parmi ces cinq galaxies lumineuses.

Tout d’abord, une galaxie – officiellement nommée NGC 731b, également connue sous le nom d'”intrus” – génère une onde de choc géante, plusieurs fois la taille de notre entier Voie lactée, car elle « empiète » sur l’espace intergalactique des quatre autres. En cours de route, cette vague extrêmement intense provoque beaucoup de drames car elle démarre une “usine de recyclage” pour les nuages ​​d’hydrogène moléculaire chaud et froid parmi le quintette.

“Un nuage moléculaire perçant le gaz intergalactique et laissant des ravages dans son sillage peut être rare et pas encore entièrement compris”, a déclaré Bjorn Emonts, astronome à l’Observatoire national de radioastronomie et co-investigateur du projet. communiqué de presse. “Mais nos données montrent que nous avons franchi une nouvelle étape dans la compréhension du comportement choquant et du cycle de vie turbulent des nuages ​​​​de gaz moléculaires dans le quintette de Stephan.”

Et comme si ce n’était pas assez sauvage, l’équipe a également localisé un énorme paquet de gaz près du quintette, se brisant régulièrement tandis qu’une queue séparée de gaz chaud se forme à proximité.

Pour résumer ce dernier élément, cette queue est une indication d’une possible bébé galaxie. Oui, cela ajouterait un autre personnage à la sit-com tumultueuse à cette fin de l’univers qui, heureusement, se situe entre 39 millions et 340 millions d’années-lumière de l’endroit où vous êtes assis. (L’une des galaxies, au premier plan, est nettement plus proche que ses partenaires de danse).

Capture d’écran par Monisha Ravisetti/NASA



La racine du chaos

Les ondes de choc, comme celle qui traverse le voisinage du Quintette de Stephan, sont généralement produites devant un objet voyageant plus vite que la vitesse du son, à travers une sorte de milieu gazeux.

Dans ce cas, NGC 731b est l’objet, déchirant le tissu gazeux de l’espace à une vitesse étonnante de 800 kilomètres par seconde (près de 500 miles par seconde). “A cette vitesse”, selon le communiqué, “un voyage de la Terre à la Lune ne prendrait que huit minutes.”

“En 2006, notre équipe, utilisant Spitzer, a découvert un fait remarquable”, a déclaré Philip Appleton, astronome à Caltech et co-auteur d’une étude sur les résultats, lors de la conférence.

Dans l’onde de choc, les chercheurs ont trouvé une énorme quantité de certaines molécules d’hydrogène rayonnant dans l’infrarouge, mélangées à des émissions de rayons X généralement censées rester pur lorsqu’ils sont issus de tels phénomènes. “Ces molécules ne survivraient normalement pas aux ondes de choc se déplaçant à plus de 30 à 50 kilomètres par seconde”, a expliqué Appleton.

Donc, intuitivement, l’équipe s’est demandée, que se passe-t-il ici ?

Ce qui nous ramène au désarroi majeur dont je parlais tout à l’heure.

Fondamentalement, l’équipe s’est rendu compte que le milieu gazeux dans lequel cette onde de choc plongeait était un peu « grumeleux ». Et ces amas, a expliqué Appleton, semblent se briser en amas plus petits, appelés nuages, à mesure que le choc se propage dans l’espace – et ces nuages ​​sont la source de l’émission d’hydrogène douteuse. Puis, Appleton a dit, tout cet hydrogène rejoint la violente onde de choc elle-même.

En d’autres termes, l’hydrogène dans la région semble être “recyclé” à travers les gaz chauds et froids entourant l’onde de choc. Et en 2006, l’équipe a détecté tout cet hydrogène recyclé tout en suivant la vague.

“C’est important parce que l’hydrogène moléculaire forme la matière première qui pourrait finalement former des étoiles”, a déclaré Appleton dans le communiqué, “donc comprendre son sort nous en dira plus sur l’évolution du Quintette de Stephan et des galaxies en général.”

De plus, alors que l’onde de choc passe à travers ses obstacles agglomérés, toute cette activité violente crée ce qu’Appleton appelle des “structures inattendues” en raison de toute la situation de recyclage. L’une de ces structures étranges est essentiellement constituée de deux nuages ​​​​froids reliés par un fil d’hydrogène moléculaire chaud. Pensez à une balle à grande vitesse perçant un nuage et formant une silhouette en forme d’anneau dans son sillage.

Et l’autre, bien sûr, est ce qui semble être la queue d’une galaxie en herbe.

ESO/NAOJ/NRAO)/JWST/P. Appleton/B. Saxton



“Ce que nous voyons, c’est la désintégration d’un nuage géant de molécules froides dans un gaz super chaud, et curieusement … il passe simplement par des phases chaudes et froides”, a déclaré Appleton. “Nous ne comprenons pas encore complètement ces cycles, mais nous savons que le gaz est recyclé car la longueur de la queue est plus longue que le temps qu’il faut pour que les nuages ​​dont il est fait soient détruits.”

À l’avenir, l’équipe a l’intention d’utiliser des observations spectroscopiques pour tracer exactement comment tout le gaz autour de l’onde de choc se déplace. De cette façon, il serait possible de déterminer à quelle vitesse le gaz se déplace et comment il se réchauffe ou se refroidit lorsque l’onde de choc traverse la zone.

Cela nous laisse à un arrêt au stand célèbre – celui par lequel la plupart des plus grandes découvertes astronomiques de notre génération ont tendance à passer.

“Ces nouvelles observations nous ont donné quelques réponses, mais nous ont finalement montré à quel point nous ne savons pas encore”, a déclaré Appleton. “Essentiellement, nous avons un côté de l’histoire. Il est maintenant temps d’avoir l’autre.”