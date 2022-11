Le télescope Webb de la NASA voit un glorieux ” sablier enflammé “

La dernier étourdissement visuel du télescope spatial James Webb est un aperçu d’une protoétoile — une étoile en train de se former — qui s’est cachée dans un nuage sauvage en forme de sablier connu sous le nom de L1527. La vue, rendue possible par la capacité de Webb à voir dans les longueurs d’onde infrarouges de la lumière invisible à l’œil humain, est à couper le souffle.

NASA, ESA, ASC et STScI, J. DePasquale (STScI)



Il y a beaucoup de science pour accompagner le côté artistique de l’image. Webb nous montre à quoi aurait pu ressembler notre propre système solaire à ses débuts.

La ligne sombre au col du sablier est un disque protoplanétaire, un disque rotatif de gaz et de poussière entourant la protoétoile. La petite étoile projette de la lumière au-dessus et au-dessous, créant l’apparence d’un sablier.

“Les caractéristiques les plus répandues de la région, les nuages ​​colorés en bleu et orange dans cette image infrarouge aux couleurs représentatives, décrivent les cavités créées lorsque le matériau s’éloigne de la protoétoile et entre en collision avec la matière environnante”, dit la NASA dans un communiqué mercredi. Les zones bleues indiquent des couches de poussière plus fines et l’orange représente une poussière plus épaisse.

Le protostar L1527 est un jeune, âgé d’environ 100 000 ans seulement. Il a encore beaucoup à faire pour grandir. La NASA le décrit comme un “petit bloc de gaz chaud et gonflé” avec une fraction de la masse du compagnon stellaire de la Terre.

La protoétoile se gonfle dans son voyage pour devenir une étoile à part entière en collectant du gaz et de la poussière et en construisant de la masse. “Au fur et à mesure qu’il gagne en masse et se comprime davantage, la température de son noyau augmentera, atteignant finalement le seuil pour que la fusion nucléaire commence”, a déclaré la NASA. Et c’est ainsi que naît une étoile.