Le télescope Webb de la NASA révèle une autre poche invisible de l’espace

Voyant Le télescope spatial James Webb de la NASA en action, c’est comme regarder l’adaptation cinématographique parfaite d’un roman bien-aimé.

Je me souviens très bien des jours de pré-lancement, lorsque son succès n’était que théorique. Presque tous les communiqués de presse sur le JWST étaient parsemés de phrases affirmant que le télescope « dévoilerait un univers non filtré ! “percer les rideaux de poussière !” et “emmenez-nous là où aucun autre télescope ne peut nous emmener!” Et pour que cela se produise, ont déclaré les scientifiques, la machine devrait d’abord réaliser des exploits extraordinaires comme “parcourir un million de kilomètres de la Terre!” et “calibrer chacun de ses miroirs plaqués or et capteurs infrarouges inédits !”

Cela ressemblait à un rêve farfelu – mais après le décollage, il est vite devenu clair que le scénario de ce film proviendrait directement des pages du livre. De manière transparente, le JWST a parcouru un million de kilomètres de la Terre, a calibré ces instruments inestimables, dévoilé ce que vous pourriez appeler un cosmos non filtré et transpercé rideaux de bruit interstellaire pour révéler un bébé brillant étoiles et d’anciennes galaxies rougies. Encore et encore, il nous a emmenés là où aucun autre télescope ne nous a emmenés. Et la fin du drame JWST ne semble pas être en vue.

Jeudi, la NASA a annoncé que l’impressionnante invention a trouvé une poche de galaxies dans l’univers lointain, autrement cachée au reste de l’armée de télescopes de l’humanité.

Deux papiers ont été publié sur la découverte cette semaine dans The Astrophysical Journal Letters, et selon la littérature, il y a deux galaxies particulièrement étonnantes dans la région. Juste un petit pourcentage de la taille de la Voie lactée, ces minuscules royaumes sont supposés avoir existé environ 350 millions et 450 millions d’années après le Big Bang (c’est immensément proche du début des temps).

“Nous avons cloué quelque chose qui est incroyablement fascinant”, Garth Illingworth, professeur émérite d’astronomie et d’astrophysique à l’UC Santa Cruz et co-auteur de l’un des articles, dit dans un communiqué. “Ces galaxies auraient dû commencer à se rassembler peut-être juste 100 millions d’années après le Big Bang. Personne ne s’attendait à ce que l’âge des ténèbres se termine si tôt.”

NASA, ESA, ASC, Tommaso Treu (UCLA) ; Traitement d’images : Zolt G. Levay (STScI)



JWST passe maintenant le relais à ses créateurs

La découverte initiale, selon l’équipe, a nécessité quatre jours d’analyse et impliquait deux initiatives de recherche du JWST, appelées Grism Lens-Amplified Survey from Space, ou GLASS, et Cosmic Evolution Early Release Science Survey, ou CEERS.

“L’univers primitif n’aurait eu qu’un centième de son âge actuel”, a déclaré Illingworth à propos de l’époque à laquelle ces galaxies sont nées. “C’est une tranche de temps dans le cosmos en évolution vieux de 13,8 milliards d’années.”

De plus, la lumière émanant des galaxies scintillantes – ce que le JWST a capturé – suggère qu’elles sont également exceptionnellement brillantes.

“Alors que les distances de ces premières sources doivent encore être confirmées par spectroscopie, leurs luminosités extrêmes sont un véritable casse-tête, défiant notre compréhension de la formation des galaxies”, a déclaré Pascal Oesch, chercheur à l’Université de Genève en Suisse et deuxième auteur de l’un des les papiers, dit dans un communiqué.

Illingworth suggère que, peut-être, le duo de galaxies est si luminescent parce qu’ils contenaient autrefois beaucoup d’étoiles de faible masse – bien que d’un autre côté, ils contiennent peut-être moins d’étoiles brillantes et grandes.

“Seuls les spectres Webb le diront”, a déclaré Adriano Fontana, co-auteur de l’une des études et membre de l’équipe GLASS-JWST, dans un communiqué.

ESA/Webb, NASA, ASC, L. Armus, A. Evans



Et si l’aspect distance s’avère vrai, l’une des galaxies d’intérêt, nommée GLASS-z12 – celle qui aurait vécu 350 millions d’années après le Big Bang – pourrait même battre des records. Le précédent détenteur du record de la galaxie la plus ancienne (la plus jeune ?) de tous les temps est GN-z11, qui existait 400 millions d’années après le Big Bang et a été identifié en 2016 par Hubble et l’observatoire Keck.

“Ces observations vous font exploser la tête”, a déclaré Paula Santini, co-auteur de l’une des études, dans un communiqué. “C’est un tout nouveau chapitre de l’astronomie. C’est comme une fouille archéologique, et soudain vous trouvez une ville perdue ou quelque chose que vous ne connaissiez pas. C’est juste stupéfiant.”

Une autre co-auteure de l’une des études, Erica Nelson de l’Université du Colorado, a expliqué comment elle avait été frappée de pouvoir également mesurer les formes de ces galaxies. “Leurs disques calmes et ordonnés”, a-t-elle dit, “remettent en question notre compréhension de la façon dont les premières galaxies se sont formées dans l’univers primitif surpeuplé et chaotique.”

Ils n’auraient rien à voir avec la galaxie de la Voie lactée, Andromède et d’autres géants que nous voyons dans notre univers tel qu’il est aujourd’hui.

Qu’est-ce qui se passe avec les z ?

Vous avez peut-être remarqué que les noms de galaxies, y compris GLASS-z12 et GN-z11, sont souvent chargés de la lettre “z” suivie d’un chiffre. Il y a une raison à cela. C’est en référence à ce qu’on appelle leur redshift.

Fondamentalement, le décalage vers le rouge est ce que les scientifiques utilisent pour déterminer à quelle distance un objet d’intérêt se trouve de nos télescopes. Le bit “rouge” vient du fait qu’à mesure que les objets s’éloignent de plus en plus de la Terre – parallèlement à l’expansion de l’univers – les longueurs d’onde de la lumière qu’ils émettent s’étirent, devenant de plus en plus rouges. Les choses vraiment rouges, et donc les choses très éloignées, ont des valeurs z plus élevées. Et vice versa pour les choses moins rouges.

NASA/JPL-Caltech//R. Blessé (Caltech-IPAC)



“Avec Webb, nous avons été étonnés de trouver la lumière des étoiles la plus éloignée que quiconque ait jamais vue, quelques jours seulement après que Webb a publié ses premières données”, a déclaré Rohan Naidu du Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics et auteur principal de l’une des études.

En août, Naidu a également fait la une des journaux en raison de sa découverte de ce qu’il a appelé “Candidat de la galaxie de Schrödinger.” En bref, cela pourrait être une galaxie avec une valeur stupéfiante de décalage vers le rouge de z = 17.

Un jour, étudier un tel domaine pourrait décoder si un tas de modèles physiques cruciaux résistent à l’épreuve du temps, car nous analyserions l’univers tel qu’il était si peu de temps après le début de nos horloges. Mais, eh bien, on l’appelle “la candidate de la galaxie de Schrödinger” car il y a beaucoup d’incertitude quant à sa véritable nature.

Ha.