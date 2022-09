Le télescope Webb de la NASA révèle les “os” d’une superbe galaxie spirale

Halloween doit approcher. La NASA et l’Agence spatiale européenne se penchent déjà sur le côté effrayant du cosmos avec une nouvelle vue du télescope spatial James Webb montrant les entrailles de la galaxie spirale IC 5332. Cela ressemble à un tourbillon squelettique.

IC 5332 est un peu plus petit que notre propre Voie lactée et se trouve à plus de 29 millions d’années-lumière. “Il est remarquable pour être presque parfaitement face à la Terre, ce qui nous permet d’admirer le balayage symétrique de ses bras spiraux”, l’ESA a dit dans un communiqué mardi.

ESA/Webb, NASA & CSA, J. Lee et les équipes PHANGS-JWST et PHANGS-HST



L’instrument Mid-InfraRed de Webb, ou MIRI, voit l’univers dans un ensemble spécifique de longueurs d’onde qui lui donnent une vue très spéciale des objets spatiaux. Il est capable de percer des voiles de poussière pour révéler des structures sous-jacentes qui sont cachées aux autres télescopes. MIRI doit fonctionner à des températures extrêmement glaciales pour fonctionner correctement. Il a son propre système de refroidissement pour le garder au frais.

L’ESA a comparé la vue de Webb d’IC ​​5332 avec une image visible et ultraviolette du télescope spatial Hubble. Les zones sombres de l’image Hubble sont pleines de poussière. “Ces mêmes régions poussiéreuses ne sont plus sombres sur l’image Webb, car la lumière infrarouge moyenne de la galaxie a pu les traverser”, a déclaré l’ESA.

L’équipe Webb de la NASA a joué le côté “sombre et maussade” de l’image dans un tweet déclarant, “Espace, mais rendez-le gothique!” Il a décrit la structure précédemment cachée de la galaxie comme ses “os”.

De l’espace, mais rendez-le gothique ! 🕸️ Si cette nouvelle image de l’instrument infrarouge moyen (MIRI) de Webb semble sombre et maussade, c’est parce que les choses semblent différentes dans cette lumière par rapport à ce à quoi vous pourriez être habitué. Voici les “os” de la galaxie IC 5332, généralement cachés par la poussière : https://t.co/UEENdXZMdk pic.twitter.com/4HYFrgi98j – Télescope Webb de la NASA (@NASAWebb) 27 septembre 2022

Ces deux vues très différentes de la galaxie montrent comment Hubble et le nouveau télescope spatial peuvent travailler en équipe. Selon l’ESA, “les images se complètent de manière remarquable, chacune nous en apprenant plus sur la structure et la composition de l’IC 5332.”