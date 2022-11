Le télescope Webb de la NASA peint une image détaillée d’une exoplanète « Saturne chaude » à proximité

L’exoplanète WASP-39b à proximité est brûlante et n’est certainement pas une destination de vacances pour les humains, mais des détails émergents sur son atmosphère, fournis par le télescope spatial James Webb de la NASA, ont incité les astronomes à comprendre ce qui pourrait bientôt être révélé sur d’autres mondes.

“Nous avons observé l’exoplanète avec plusieurs instruments qui couvrent ensemble une large bande du spectre infrarouge et une panoplie d’empreintes chimiques inaccessibles jusqu’au JWST”, astronome et membre de l’équipe de recherche Natalie Batalha dit dans un communiqué. “Des données comme celles-ci changent la donne.”

Recherches antérieures basé sur les observations de Webb a déjà révélé la première détection claire de dioxyde de carbone sur une exoplanète sur WASP-39b. Maintenant, une série de cinq nouvelles études universitaires publiées mardi fournit un profil plus complet de ce qui se prépare dans le ciel au-dessus de ce monde à 700 années-lumière de la Terre, ou juste au coin de la rue à l’échelle cosmique de l’univers.

En plus du CO2, Webb a détecté de l’eau, du dioxyde de soufre, du monoxyde de carbone, du sodium et du potassium dans l’atmosphère. Le dioxyde de soufre est particulièrement intéressant, car on sait qu’il est créé par des réactions photochimiques entre la lumière et l’eau.

“C’est la première fois que nous voyons des preuves concrètes de la photochimie – des réactions chimiques initiées par la lumière stellaire énergétique – sur des exoplanètes”, a déclaré Shang-Min Tsai, chercheur à l’Université d’Oxford et auteur principal de un des papiersqui a été soumis à la revue Nature.

Alors, comment se forme le SO2 ? Nos modèles montrent que les UV stellaires entraînent les réactions de conversion de H2S (sulfure d’hydrogène) en SO2, confirmant les travaux pionniers de @zahnleofdune. Mais qu’est-ce que ça veut dire? Cela signifie que nous avons pour la première fois des preuves solides de photochimie sur des exoplanètes ! pic.twitter.com/KFHfxijGXu — Shang-Min (Shami), Tsai (@ShamiTsai) 22 novembre 2022

La planète semble également être moins nuageuse que Saturne, qui est à peu près toujours couverte de ponts nuageux denses. La météo sur WASP-39b, en revanche, ne demande parfois que des nuages ​​épars.

La grande taille de la planète, comparable à Saturne, et sa proximité avec son étoile – elle orbite plus près que Mercure ne le fait de notre propre soleil – suggèrent déjà que rien de tel que la vie telle que nous la connaissons ne pourrait survivre sur WASP-39b. Mais les nouveaux résultats sont prometteurs pour les capacités de Webb qui pourraient être appliquées à davantage de planètes semblables à la Terre, telles que celles du Système trappiste-1.

“Nous allons pouvoir avoir une vue d’ensemble des atmosphères des exoplanètes”, a déclaré Laura Flagg, membre de l’équipe et chercheuse à l’Université Cornell. “C’est incroyablement excitant de savoir que tout va être réécrit. C’est l’un des meilleurs aspects d’être un scientifique.”