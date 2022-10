Le télescope Webb de la NASA capture une vue super étrange sur les “piliers de la création”

De nouvelles images du télescope spatial James Webb de nouvelle génération de la NASA présentent des vues du cosmos si claires et nettes qu’elles sont effrayantes. Pour Halloween, l’agence spatiale a augmenté le (moyen infrarouge) rouge dans une image des spectaculaires “Piliers de la Création” pour donner à cette remarquable région de formation d’étoiles un ton plus sombre et plus poussiéreux.

Les piliers de la création, situés dans la vaste nébuleuse de l’Aigle à quelque 6 500 années-lumière de distance, ont acquis une renommée astronomique pour la première fois lorsque le télescope spatial Hubble l’a observé en 1995.

Ensuite, il a été remis sur le devant de la scène lorsque le ‘scope l’a revisité en 2014, et la semaine dernière, le successeur de Hubble Webb a fourni des vues très nettes et détaillées des piliers, réussissant à voir à travers plus de poussière obscurcissante de la zone qu’il n’était possible auparavant. Cette image a été produite par l’instrument proche infrarouge de la machine. Cependant, il s’avère que Webb est également équipé pour laisser la poussière et le gaz eux-mêmes briller à leur manière éthérée.

Le passage à l’instrument infrarouge moyen de Webb, ou MIRI, a fourni l’observation effrayante des piliers emblématiques que nous voyons ci-dessus.

La visualisation de la scène dans l’infrarouge moyen fait ressortir la poussière qui masque la lumière de nombreuses étoiles qui brillent à travers, des étincelles plus facilement observées sur d’autres parties du spectre et mises en évidence dans l’image séminale du paysage de Webb, selon la NASA.

L’effet donne à toute la scène une sensation plus fantomatique, comme une grande main d’ombre atteignant l’univers. Les teintes pourpres mises en valeur par MIRI suffisent à vous faire vous demander si nous regardons réellement les cieux ou un endroit un peu plus… infernal.

Cette région rouge près du sommet est celle où la poussière est la plus froide et la plus diffuse, et tout comme un nuage d’orage sur Terre, les gris les plus foncés dans les piliers (ou doigts) indiquent les nuages ​​de poussière les plus denses.

En plus d’être un régal pour les yeux cosmiques effrayant, cette nouvelle vue fournit également des données plus détaillées qui permettront aux astronomes de construire des modèles 3D plus complets de cette région turbulente où des systèmes solaires entiers commencent.