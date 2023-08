Le télescope spatial Webb laisse tomber deux images étonnantes de la nébuleuse de l’anneau

Le télescope spatial Webb a récemment photographié la nébuleuse de l’anneau avec ses deux principaux imageurs, révélant la formation gazeuse dans des détails jamais vus.

Les images à couper le souffle montrent les globules riches en hydrogène dans la nébuleuse et sa région intérieure, pleine de gaz chauds. La nébuleuse, découverte pour la première fois en 1779, a été photographiée par la caméra proche infrarouge de Webb (NIRCam) et son instrument à infrarouge moyen (MIRI), qui présentent différents aspects de la structure et de la composition de la nébuleuse planétaire.

La nouvelle image NIRCam met en évidence des aspects de la structure du filament de l’anneau interne, tandis que l’image MIRI détaille des aspects des caractéristiques concentriques externes de la nébuleuse. Important à noter : la nébuleuse de l’Anneau récemment photographiée (NGC 6720) ne doit pas être confondue avec la nébuleuse de l’Anneau Sud (NGC 3132), qui Webb photographié l’année dernière.

Selon une agence spatiale européenne libérer décrivant l’image, la nébuleuse est proche de la forme d’un beignet, avec une combinaison de gaz et de poussière en forme de ballon de rugby située dans l’espace de la nébuleuse (le trou du beignet, pour continuer l’analogie).

Une nébuleuse est un nuage de gaz et de poussière dans l’espace. De nombreuses nébuleuses se forment lorsque les étoiles meurent, et certaines nébuleuses sont des régions où de nouvelles étoiles naissent, selon la NASA. La nébuleuse de l’anneau se trouve à environ 2 500 années-lumière de la Terre. Son anneau principal est composé de gaz projeté vers l’extérieur par une étoile mourante au cœur de la nébuleuse. L’étoile finira par devenir une naine blanche. Notre propre Le soleil peut avoir une nébuleuse quand il expirera finalement dans environ cinq milliards d’années, et il deviendra une naine blanche, même si nous ne serons presque certainement pas là pour le voir (ne jamais dire jamais) !

En dehors de l’anneau principal de la nébuleuse, il y a une dizaine d’arcs concentriques, qui selon le même communiqué peuvent provenir d’interactions entre l’étoile mourante principale au centre de la nébuleuse et un compagnon de faible masse ; en étudiant la nébuleuse, les astronomes peuvent déduire des détails de l’étoile qui lui a donné naissance.

Il peut sembler bizarre que deux images différentes de la même nébuleuse puissent avoir des couleurs si différentes. Mais Webb observe les objets aux longueurs d’onde infrarouges, ce qui signifie que nos yeux ne peuvent littéralement pas gérer les images brutes de Webb. Les images brutes riches en données apparaissent juste en noir avant la Les processeurs d’image Webb traduisent les données infrarouges en longueurs d’onde de lumière visible– c’est ce qu’ils ont fait avec l’image de cet article, faisant ressortir certains aspects de la nébuleuse dans chaque image.

De certains des vues les plus profondes de l’univers étudier même les anneaux des planètes de notre propre système solaire, Webb offre aux astronomes une toute nouvelle vision de l’espace. Et nous (le public) pouvons nous prélasser dans l’éclat de tout ce que le cosmos a à offrir, de la lumière la plus ancienne que nous puissions voir à Uranus.

