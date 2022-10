Le télescope spatial Webb de la NASA révèle l’empreinte digitale d’un système stellaire rare

Depuis juillet, le télescope spatial James Webb de la NASA a livré certaines des images spatiales les plus incroyables que nous ayons jamais vues. En quelques mois seulement, cette puissante machine a construit un répertoire époustouflant de portraits nébuleux lumineux, possibles preuve d’anciennes galaxies et même des perspectives rafraîchissantes de planètes de notre propre système solaire.

Mais mercredi, le JWST a un peu secoué les choses.

Comme le détaille un article publié dans la revue Nature Astronomy, il nous a présenté une image de 17 anneaux de poussière concentriques – même si une chose n’a pas changé. Comme pour le reste des belles découvertes spatiales de la portée, ces halos sont tout aussi époustouflants qu’ils sont cruciaux pour le domaine de l’astronomie.

L’agence pense que ces anneaux brumeux sont le résultat de deux étoiles, situées à un peu plus de 5 000 années-lumière de la Terre, se rapprochant suffisamment pour que leurs vents stellaires partagent un baiser de temps en temps. Essentiellement, chaque fois que les flux de gaz scintillants des étoiles s’entremêlent, ils forment un anneau poussiéreux. C’est presque comme s’ils marquaient leur union dans une pierre spatiale – ou, comme le dit la NASA, laissaient derrière eux une “empreinte digitale”.

Ce qui est particulièrement fascinant dans ces mémoires stellaires, c’est qu’elles nous permettent de calculer le temps qui passe.

Fondamentalement, chacun de ces 17 anneaux signifie exactement un rendez-vous étoilé de la même manière que chaque anneau formé par un arbre indique une année de vie de la plante. En fait, les boucles imbriquées des corps stellaires ressemblent même à l’intérieur d’un tronc d’arbre, rappelant de manière poignante que tout ce que nous voyons – des étoiles les plus puissantes et des planètes les plus éloignées aux feuilles les plus vertes et aux plus petits insectes – fait partie du même , univers cohérent.

Getty Images



“Nous examinons plus d’un siècle de production de poussière à partir de ce système”, a déclaré Ryan Lau, astronome au NOIRLab de la National Science Foundation et auteur principal de la nouvelle étude, dans un communiqué. “L’image illustre également à quel point ce télescope est sensible.”

Avant, avec les télescopes au sol dont nous disposions, nous ne pouvions voir que deux anneaux de poussière, explique Lao. “Maintenant, nous en voyons au moins 17.”

Dans l’ensemble, d’après ce que le JWST a capturé, les scientifiques pensent que la réunion spéciale des étoiles a lieu environ une fois tous les huit ans.

La découverte est due à l’instrument Mid-Infrared du JWST, de MIRI. Contrairement aux capteurs proche infrarouge de l’oscilloscope – à peu près l’outil de gros chien sur cette machine – MIRI se concentre sur la lumière émanant d’objets spatiaux trouvés dans la région infrarouge moyen du spectre électromagnétique.

Généralement, les JWST Proche infrarouge L’équipement est ce qui nous donne l’essentiel de nos belles images cosmiques, mais lorsqu’il s’agit d’étudier les anneaux de poussière de l’espace extra-atmosphérique, la NASA met MIRI à la hauteur. Cette partie du JWST est simplement mieux adaptée pour trouver des objets plus cool, selon l’agence, comme les cerceaux vaporeux, et même réussir à révéler leur composition.

De plus, note l’équipe d’étude, une étoile de ce système stellaire est considérée comme une rareté.

C’est ce qu’on appelle une étoile Wolf-Rayet. (Le duo porte bien son nom Wolf-Rayet 140 à cause de cela). L’autre étoile est une étoile de type O, un objet super chaud qui est aussi relativement difficile à repérer.

Les étoiles Wolf-Rayet, contrairement aux étoiles standard, perdent une quantité incroyable de masse au fil du temps, ce qui signifie qu’elles ont également tendance à cracher des éléments lourds enracinés profondément à l’intérieur d’elles. Ils ont aussi beaucoup de masse à perdre car ils sont au moins 25 fois plus massifs que notre soleil. Et à la fin de leur vie, ils ont tendance à se transformer en certains des objets les plus extrêmes connus de notre univers : les trous noirs.

NASA/JPL-Caltech



Selon la NASA, les étoiles n’éjectent généralement que l’élément hydrogène (très léger). Mais ce sont ces éléments lourds émis par Wolf-Rayets qui se refroidissent dans le vent stellaire, se comprimant ainsi lorsqu’ils rencontrent la brise d’une autre étoile et favorisant potentiellement le bon environnement pour la formation de nouvelles étoiles. En fait, certains scientifiques pensent que le soleil s’est levé depuis longtemps à partir de résidus de Wolf-Rayet comprimés.

En ce qui concerne le WR-140, une telle compression semble former les cercles concentriques que nous voyons laissés derrière. Peut-être, explique l’agence, c’est à cause de l’orbite allongée du système. Seulement environ 600 de ces étoiles dites Wolf-Rayet ont été trouvées dans notre galaxie jusqu’à présent, bien que les scientifiques soupçonnent qu’il devrait y en avoir au moins quelques milliers au total.

“Même si les étoiles Wolf-Rayet sont rares dans notre galaxie parce qu’elles ont une courte durée de vie, il est possible qu’elles aient produit beaucoup de poussière tout au long de l’histoire de la galaxie avant d’exploser et/ou de former des trous noirs.” Patrick Morris, astrophysicien à Caltech et co-auteur de la nouvelle étude, a déclaré dans un communiqué.

“Je pense qu’avec le nouveau télescope spatial de la NASA, nous allons en apprendre beaucoup plus sur la façon dont ces étoiles façonnent le matériau entre les étoiles et déclenchent la formation de nouvelles étoiles dans les galaxies.”