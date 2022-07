Le télescope spatial Webb de la NASA lance son premier regard déformé dans l’espace et le temps

Il y a moins d’un siècle, nous, les humains, croyions que l’univers se terminait aux confins de la Voie lactée. Au moment où la dernière lumière stellaire de notre galaxie natale s’est éteinte, un rien sans fin a commencé.

Jusqu’à Edwin Hubble. Le célèbre astronome a parcouru le ciel avec diligence à la recherche d’étoiles clignotantes depuis l’observatoire du mont Wilson en Californie. Son travail avec le télescope Hooker a pratiquement doublé la taille de l’univers en 1923, quand lui et d’autres ont aidé à révéler qu’Andromède n’était pas un paquet d’étoiles serré. dans la Voie lactée, mais sa propre galaxie, à 2,5 millions d’années-lumière. Hubble savait à quel point les avancées technologiques étaient puissantes : des télescopes plus grands et meilleurs aideraient à élargir nos horizons toujours plus loin.

Quatre-vingts ans plus tard, le télescope spatial homonyme de Hubble modifiera une fois de plus notre vision de l’horizon cosmique avec la sortie de l’image Hubble Ultra Deep Fieldune photographie de l’univers qui remonte si loin dans l’espace et dans le temps qu’elle a révélé des galaxies nées à peine 600 millions d’années après le Big Bang.

Aujourd’hui, depuis le 11 juillet 2022, notre horizon s’élargit à nouveau. Cent ans de progrès – en télescope, astronomie, astrophysique, ingénierie, science des fusées, mathématiques, enfer, et même streaming vidéo en ligne – ont conduit la NASA à dévoiler la première image obtenue par le télescope spatial James Webb.

Après une longue attente qui a conduit à un échauffement discussion en ligne sur la “musique d’attente” de NASA TV, c’est le président Joe Biden qui a eu l’honneur de publier le premier regard de Webb à travers l’univers, une image surnommée “Webb’s First Deep Field” lundi. La conférence de presse n’a duré que 10 minutes et a été une énorme occasion manquéemais il a livré une première image historique de l’autre côté du cosmos.

“Si vous tenez un grain de sable sur le bout de votre doigt à bout de bras, c’est la partie de l’univers que vous voyez – juste un petit point”, a déclaré l’administrateur de la NASA, Bill Nelson, lors de la conférence de presse.

L’image complète est ci-dessous.

NASA, ESA, ASC et STScI



Le champ profond examine un coin de l’espace connu sous le nom de SMACS 0723, qui a été observé par des télescopes spatiaux tels que Hubble. Il contient un amas gigantesque de galaxies qui fonctionnent comme une lentille, grossissant la lumière des galaxies de beaucoup plus loin dans le cosmos.

L’un des aspects les plus remarquables de cette image Webb – et des images à venir – est la lumière à six pointes que vous pouvez voir sur l’image, en fonction de la forme des miroirs du télescope James Webb.

Il y a aussi une bavure circulaire de lumière au centre de l’image. C’est l’effet “lentille”. La gravité d’énormes amas de premier plan, qui ne sont qu’à environ 4 milliards d’années-lumière, modifie la façon dont la lumière de l’espace profond atteint le télescope. Dans certains cas, les galaxies apparaissent à deux endroits à cause de l’effet, et les astronomes peuvent étudier cette lumière pour mieux comprendre à quoi ressemblent ces galaxies profondes.

Quand on la compare à l’image Hubble de la même région, la différence est… époustouflante.

L’image elle-même n’est pas exactement « tout juste sortie du télescope ». Ce n’est pas ce que voit Webb. Les capacités d’imagerie de Webb capturent la lumière infrarouge des objets cosmiques en noir et blanc, similaires à Hubble, et un logiciel de traitement d’image est utilisé pour révéler toutes les subtilités de l’espace. Ceux qui ont aidé à créer les images accomplissent ensuite un exploit de magie technique et artistique : ils mappent les longueurs d’onde infrarouges aux couleurs pour mettre en évidence les caractéristiques les plus significatives d’une image.

Certaines des galaxies de l’image n’existaient que quelques centaines de millions d’années après le Big Bang. Grâce à l’optique puissante de Webb, nous les voyons pour la première fois. Ce qui est vraiment intéressant à leur sujet, c’est qu’ils semblent plus grands que les galaxies qui sont techniquement beaucoup plus proches.

“Les galaxies les plus rouges de l’image sont beaucoup plus éloignées de nous que les plus bleues – vous vous attendez donc à ce qu’elles paraissent plus petites que les bleues”, explique Jonti Horner, astrophysicien à l’Université du sud du Queensland en Australie. Au lieu de cela, note-t-il, les galaxies les plus rouges semblent beaucoup plus grandes à cause d’une bizarrerie de lumière connue sous le nom de « retournement de diamètre angulaire ». Cela vous fera mal à la tête, mais lorsque ces anciennes galaxies ont émis de la lumière pour la première fois, l’univers était beaucoup plus compact, ce qui signifie qu’elles étaient beaucoup plus proches à l’époque. Gah !

Alors que le Deep Field ravit, ce n’est que l’entrée. Demain, la NASA fournira un buffet d’images Webb pour se régaler d’un regard révolutionnaire sur l’espace lointain. La sortie mettra en évidence des nébuleuses éblouissantes, illuminera des mondes extraterrestres et tirera le rideau sur un groupe de galaxies en collision. Si cette première image est quelque chose à dire, vous voudrez aussi vous gaver de celles-ci. Nous avons ce qu’il vous faut : Voici quand et où attraper la goutte, mais vous pouvez également regarder le flux en direct CNET Highlights, que nous avons intégré ci-dessous.

Mis à jour à 18 h 00 PT : commentaires ajoutés