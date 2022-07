Le télescope spatial Webb a-t-il trouvé la plus ancienne galaxie jamais vue ? C’est compliqué

Si vous avez suivi la communauté astronomique sur Twitter ou peut-être, Captain America lui-mêmevous avez probablement entendu parler de la dernière découverte du télescope spatial James Webb : la “plus ancienne galaxie que nous ayons jamais vue”.

C’est exactement ce que nous avait promis le télescope spatial James Webb. Il y a seulement une semaine, la mâchoire collective du monde a touché le sol lorsque les premières images époustouflantes ont été révélées. Maintenant, le télescope prend un bon départ sur son une myriade de programmes scientifiquesmais les chercheurs ont déjà eu accès à une tonne de données collectées pendant la phase de mise en service du JWST et diffusées tôt aux chercheurs du monde entier.

C’est ainsi que nous avons fini par trouver “la plus ancienne galaxie” si rapidement. Les scientifiques se sont penchés sur un ensemble de données particulier à la recherche de galaxies lointaines et ont trouvé un candidat ils ont surnommé GL-z13, un rappel au détenteur actuel du record confirmé, GNz11.

Il reste encore du travail à faire pour confirmer que GL-z13 est en fait le nouveau détenteur du record – dont certains nécessiteront plus de temps pour pointer Webb vers la galaxie – mais même ainsi, plusieurs publications ont déjà couronné cette galaxie championne universelle.

Alors, comment en sommes-nous arrivés là ? Et est-ce “la plus ancienne galaxie” jamais vue ?

Au cours des dernières 24 heures, deux groupes de recherche différents ont téléchargé des articles (un iciL’autre ici) à arXiv détaillant leur recherche de galaxies très éloignées dans les données de James Webb.

Le site Web “arXiv” (je le prononce ARK-SIV parce que je suis un païen, mais d’autres m’assurent qu’il se prononce “archive”) est un référentiel de pré-impression, un endroit où les scientifiques peuvent déposer des études afin qu’elles puissent être rapidement diffusées à leurs pairs . C’est un endroit idéal pour diffuser rapidement de nouvelles recherches dans le monde, en particulier pour l’astronomie et l’astrophysique, la mise en garde étant que les résultats n’ont généralement pas été évalués par des pairs – un point de contrôle important pour valider l’étude et ses méthodes.

Comparaison des images des télescopes spatiaux Hubble et James Webb : voyez la différence Voir toutes les photos



Je ne veux pas faire caca la fête pour GL-z13, mais je veux faire preuve d’un peu de prudence. En communiquant les résultats avec une telle certitude, les lecteurs risquent de perdre confiance dans les scientifiques s’il s’avère que GL-z13 est tout autre chose. Plusieurs astronomes avec qui j’ai parlé pensent que les données sont assez convaincantes et que la galaxie réside probablement loin (loooong) loin, mais jusqu’à ce qu’il y ait confirmation, GL-z13 ne peut pas prendre le titre de “la plus ancienne galaxie”.

Et pour certains, même ce titre lui-même est un peu trompeur.

Vous voyez, GL-Z13 n’est pas vraiment “la plus ancienne galaxie de tous les temps” – elle vient d’une époque où l’univers avait à peine 330 millions d’années. Cela signifie que, si cela est confirmé, c’est probablement le le plus jeune galaxie jamais vue, selon Nick Seymour, astrophysicien à l’Université Curtin en Australie occidentale.

“À 330 millions d’années après le Big Bang, il ne peut pas avoir plus de 100 millions d’années au mieux”, a déclaré Seymour. “Par conséquent, il s’agit vraiment d’un bébé galaxie à l’aube des temps.”

Être enthousiasmé par les exploits spatiaux record est une évidence. En tant que journaliste scientifique, je le fais pratiquement tous les jours. Mais en rendant compte de nouvelles découvertes, il est important de transmettre l’incertitude. Dans les gros titres, dans les messages sociaux, dans la façon dont nous discutons du progrès scientifique. L’incertitude est la clé – et devrait être célébrée dans les sciences. L’histoire du GL-z13 est merveilleuse et ne fait que commencer. Les astronomes doivent maintenant l’étudier beaucoup plus pour s’assurer que les distances sont correctes.

“Il y a évidemment beaucoup de travail de suivi à faire, mais c’est vraiment une sorte d’aperçu de la direction que prennent les choses avec James Webb”, a déclaré Michael Brown, astrophysicien à l’Université Monash.

Ce n’est qu’en avril de cette année, avant que Webb ne parcoure le cosmos, que les astronomes ont annoncé qu’ils avaient peut-être découvert la galaxie la plus éloignée à ce jour, HD1. On pense que cette galaxie date d’une époque où l’univers avait environ 330 millions d’années. Brown a noté à l’époque qu’il valait la peine d’être prudent avant de céder le titre à HD1, car les données pourraient pointer vers une galaxie à des milliards d’années-lumière plus proche de la Terre. Pour confirmer sa distance, tout comme avec GL-z13, nous avons besoin de plus d’observations.

Savez-vous quel télescope pourrait être capable de faire cela ? Vous l’avez deviné, JWST.

Nous sommes fascinés par les records battus, mais le point le plus intéressant de tout cela est peut-être que si Webb fonctionne aussi bien que prévu (et il semble fonctionner mieux que ce que même les scientifiques rêvaient), le titre de “la plus ancienne galaxie” changera de mains autant que Championnat Hardcore 24/7 de la WWE. Nous trouverons de nouvelles galaxies encore plus loin dans le temps à un rythme dont nous ne pouvions rêver.

Si tel est le cas, je m’attends à ce que le record ne tarde pas à tomber.