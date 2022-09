Le télescope spatial James Webb voit Mars sous un nouveau jour

Cette histoire fait partie Bienvenue sur Marsnotre série explorant la planète rouge.

Nous avons une vision standard de ce à quoi ressemble Mars en tant que planète rougeâtre et rocheuse, comme dans cette image Hubble. Le télescope spatial James Webb, cependant, voit l’univers dans l’infrarouge. Ses premières observations de Mars montrent comment il sera capable d’étudier la planète rouge de nouvelles manières passionnantes.

Mars en infrarouge

JWST est conçu pour regarder profondément dans l’univers, en utilisant l’infrarouge pour pénétrer la poussière et voir les objets qui se cachent des autres télescopes. Mais c’est aussi utile pour en savoir plus sur nos voisins planétaires. Le 5 septembre, Webb a regardé Mars et a recueilli des données avec sa caméra proche infrarouge, alias NIRCam.

Webb a pu voir le côté de Mars qui faisait face au télescope, appelé le disque observable. “En conséquence, Webb peut capturer des images et des spectres avec la résolution spectrale nécessaire pour étudier des phénomènes à court terme tels que les tempêtes de poussière, les modèles météorologiques, les changements saisonniers et, en une seule observation, les processus qui se produisent à différents moments (jour, coucher du soleil et nuit) d’une journée martienne”, dit la NASA dans un communiqué lundi.

Équipe NASA/ESA/CSA/STScI et Mars JWST/GTO



La NASA a publié un graphique montrant ce que Webb pouvait voir dans deux longueurs d’onde différentes de lumière infrarouge. Il rappelle la polyvalence de Webb et montre comment des longueurs d’onde infrarouges plus courtes et plus longues peuvent générer différents ensembles de données. Voici un cours accéléré sur le fonctionnement de l’imagerie infrarouge de Webb.

La vue brunâtre de Mars sur la gauche est une carte de référence. Suivez vers la droite ce que Webb a vu. L’image supérieure est une vue à longueur d’onde plus courte (2,1 microns) montrant un morceau de la planète qui comprend les caractéristiques de surface du cratère Huygens, du bassin Hellas et de Syrtis Major, une zone qui apparaît comme une tache sombre dans les images en lumière visible.

L’image Webb inférieure ressemble à un “carte de chaleur” C’est ce qui apparaît lorsque Webb utilise une vue à plus longue longueur d’onde (4,3 microns). La partie la plus brillante est celle où le soleil est au-dessus de la tête, réchauffant cette zone. ” La luminosité diminue vers les régions polaires, qui reçoivent moins de lumière solaire et moins de lumière. est émis par l’hémisphère nord plus frais, qui connaît l’hiver à cette période de l’année”, a déclaré la NASA.

Regardez de plus près cette observation jaune-violet et vous verrez où la NASA pointe Hellas Basin, qui semble plus sombre que la zone environnante. Alors que se passe-t-il là-bas ? C’est l’atmosphère de Mars au travail. Les molécules de dioxyde de carbone absorbent une partie de la lumière infrarouge avant qu’elle n’atteigne Webb, donnant à la structure d’impact massive – un énorme 1 200 miles (2 000 kilomètres) de diamètre – une teinte plus sombre.

“Le bassin Hellas est à une altitude plus basse et subit donc une pression atmosphérique plus élevée”, a expliqué le chercheur principal Geronimo Villanueva. “Cette pression plus élevée conduit à une suppression de l’émission thermique à cette gamme de longueurs d’onde particulière [4.1-4.4 microns] en raison d’un effet appelé élargissement de la pression.”

Enquêter sur l’atmosphère de Mars

En plus de toutes ces qualités infrarouges NIRCam, Webb a également utilisé son instrument de spectrographe proche infrarouge (NIRSpec) pour recueillir des données sur l’eau, le dioxyde de carbone et le monoxyde de carbone dans l’atmosphère de la planète. “L’analyse préliminaire du spectre montre un riche ensemble de caractéristiques spectrales qui contiennent des informations sur la poussière, les nuages ​​​​glacés, le type de roches à la surface de la planète et la composition de l’atmosphère”, a déclaré la NASA.

Équipe NASA, ESA, CSA, STScI, Mars JWST/GTO



Webb est géré conjointement par la NASA, l’Agence spatiale européenne et l’Agence spatiale canadienne. La NASA a souligné que les données de Mars du télescope sont destinées à mettre en évidence la science en cours. Les scientifiques analysent toujours les informations NIRSpec pour en savoir plus sur la surface et l’atmosphère de la planète rouge. Les résultats seront consignés dans une étude et soumis à un examen par les pairs.

Mars était une observation difficile pour Webb car la planète est si proche qu’elle court le risque d'”aveugler” le télescope avec sa lumière infrarouge brillante. L’équipe JWST a réussi en utilisant de courtes expositions et des techniques spéciales d’analyse de données.

Ces premiers résultats montrent à quel point Webb est plus qu’un télescope longue distance. Il promet d’aider les scientifiques à construire une image plus complète de Mars voisin.