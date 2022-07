Le télescope spatial James Webb vient de livrer de nouvelles images incroyables de l’univers

L’une de ces observations était une étude détaillée de l’atmosphère d’une planète géante gazeuse à 1 000 années-lumière de la Terre appelée WASP-96 b. En observant la baisse de lumière lorsque la planète passait devant son étoile hôte, JWST a pu sonder l’atmosphère de ce monde, une technique qu’il utilisera pour étudier de nombreuses autres planètes à l’avenir.

“Vous voyez des bosses et des ondulations qui indiquent la présence de vapeur d’eau dans l’atmosphère”, a déclaré Knicole Colón, astrophysicien au Goddard Space Flight Center de la NASA et scientifique adjoint du projet James Webb Space Telescope pour la science des exoplanètes, lors d’un événement de la NASA qui révélé les observations.

“Ce sont probablement les observations les plus difficiles que JWST fera”, déclare Don Pollacco, astronome à l’Université de Warwick au Royaume-Uni. On s’attend à ce que JWST ait une capacité inégalée à rechercher du méthane et d’autres signatures potentielles de vie dans les atmosphères de planètes de taille similaire à la nôtre.

Les instruments à bord de JWST ont capturé ces deux vues de la nébuleuse de l’anneau sud, qui se trouve à environ 2 500 années-lumière. NASA, ESA, ASC, STSCI

Le JWST a également dévoilé aujourd’hui la vue d’une étoile mourante se débarrassant de ses couches externes, une soi-disant nébuleuse planétaire connue sous le nom de nébuleuse de l’anneau sud qui se trouve à environ 2 500 années-lumière de la Terre. La vue est beaucoup plus détaillée que celle d’une image prise par le télescope spatial Hubble en 1998 et révèle pour la première fois les deux étoiles connues pour être au cœur de la nébuleuse.

Une autre image (montrée en haut de cette histoire) révèle une vue exquise du Quintette de Stephan, un groupe de cinq galaxies à environ 300 millions d’années-lumière de la Terre. Quatre de ces galaxies interagissent, transférant du gaz et de la poussière entre elles. La vue de JWST des galaxies dans la lumière infrarouge montre comment ces interactions entraînent la formation d’étoiles à l’intérieur des galaxies comme jamais auparavant. La puissance de l’optique de JWST est si grande que des étoiles individuelles peuvent même être vues à l’intérieur des galaxies. “C’est remarquable”, a déclaré Mark McCaughrean, conseiller principal pour la science et l’exploration à l’Agence spatiale européenne. “Nous sommes prêts à faire passer ce télescope à 11.”

Le bord d’une région de formation d’étoiles dans la nébuleuse Carina, tel que capturé par JWST. NASA, ESA, ASC, STSCI

L’image finale proposée était un nouveau regard sur la nébuleuse Carina, une région de formation d’étoiles actives à près de 8 000 années-lumière de la Terre. La magnifique vue dévoilée par JWST révèle des centaines de nouvelles étoiles jamais vues auparavant, et même des structures dans la poussière et le gaz de la nébuleuse qui ne peuvent pas encore être expliquées, a déclaré Amber Straughn, astrophysicienne à la NASA Goddard et scientifique adjointe du projet pour le JWST. .

« Nous sommes en mesure de voir tellement plus de détails », grâce au JWST, déclare Straughn. “Cela révèle vraiment ce qui se passe ici.”

Cette image de “champ profond” JWST, remplie de galaxies, a été dévoilée lundi par le président Biden. NASA, ESA, ASC ET STSCI

Ces images ne sont qu’un morceau alléchant de ce qui va venir de JWST. Le télescope a maintenant entamé sa première année d’observations scientifiques programmées. D’innombrables panoramas plus époustouflants et de grandes quantités de données inestimables sont sur le point de nous arriver.

“C’est une nouvelle fenêtre sur l’histoire de notre univers”, a déclaré hier le président Biden. “Nous avons un aperçu de la première lumière qui brille à travers cette fenêtre.”