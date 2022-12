Le télescope spatial James Webb révèle des étoiles naissantes

Une étude des premières images prises avec le télescope spatial James Webb a apparemment révélé des étoiles nouveau-nées précédemment obscurcies à des milliers d’années-lumière de la Terre.

Les chercheurs disent que les images, prises avec la caméra proche infrarouge du télescope spatial, qui a été lancé il y a un an, montrent des signes de deux douzaines d’étoiles inédites à environ 7 500 années-lumière de la Terre.

Leurs découvertes ont été publiées dans le numéro de décembre des Monthly Notices de la Royal Astronomical Society.

“Ce que Webb nous donne est un instantané dans le temps pour voir à quel point la formation d’étoiles se passe dans ce qui pourrait être un coin plus typique de l’univers que nous n’avons pas pu voir auparavant”, a déclaré l’astronome de l’Université Rice Megan Reiter, qui a dirigé l’étude, a déclaré dans un communiqué de presse.

Reiter et d’autres chercheurs du California Institute of Technology, de l’Université de l’Arizona, de l’Université Queen Mary à Londres et de l’Observatoire royal du Royaume-Uni à Édimbourg, en Écosse, ont analysé une partie des images prises de ce qui a été surnommé les “falaises cosmiques”, une star- région de formation dans un amas d’étoiles appelé NGC 3324.

En utilisant la caméra infrarouge de Webb, qui peut regarder à travers les nuages ​​de poussière interstellaire qui bloquaient auparavant les vues des astronomes, y compris celles de NGC 3324, les chercheurs disent qu’ils pouvaient voir des jets de gaz et de poussière émis par les pôles de jeunes étoiles.

Grâce à leurs travaux, ils ont découvert des écoulements d’hydrogène moléculaire, dont beaucoup semblent provenir de protoétoiles qui pourraient éventuellement se transformer en étoiles de faible masse similaires au soleil de la Terre.

Les chercheurs disent que les étoiles naissantes, au cours de leurs 10 000 premières années, recueillent des matériaux à partir du gaz et de la poussière qui les entourent et en éjectent une fraction de leurs pôles sous la forme de courants-jets. Ces jets balayent ensuite l’hydrogène moléculaire, qui est nécessaire pour les bébés étoiles.

“Des jets comme ceux-ci sont des panneaux indicateurs pour la partie la plus excitante du processus de formation des étoiles”, a déclaré le co-auteur de l’étude, Nathan Smith, de l’Université de l’Arizona. “Nous ne les voyons que pendant une brève fenêtre de temps lorsque la protoétoile s’accrétise activement.”

Cette “période d’accrétion” est difficile à étudier car elle se produit généralement quelques milliers d’années dans la première partie de l’enfance de plusieurs millions d’années d’une étoile, selon les chercheurs.

Le co-auteur de l’étude, Jon Morse du California Institute of Technology, a déclaré à propos de la découverte : “C’est comme trouver un trésor enfoui.”