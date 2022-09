Le télescope spatial James Webb révèle certaines des étoiles les plus anciennes de notre univers

Le télescope spatial James Webb (JWST) a promis de nous ramener à une époque où notre univers en était à ses balbutiements. Et pour l’instant, il tient parole.

dans un nouveau article publié dans Astrophysical Journal une équipe dirigée par un groupe d’astronomes canadiens a trouvé des preuves de certaines des plus anciennes étoiles connues.

Les étoiles se trouvent dans un amas globulaire – une sphère de dizaines de milliers à des millions d’étoiles étroitement liées par la gravité – dans une galaxie qui n’a que quatre milliards d’années, un simple enfant en termes astronomiques, étant donné que notre univers a environ 13,8 milliards d’années Agé de.

Les amas globulaires ne sont pas bien compris, du moins en termes de quand et comment ils se forment. La plupart des galaxies en ont ; notre propre Voie lactée en contient environ 150.

Mais on ne sait pas si ces étoiles se sont formées avant ou après la galaxie elle-même. Et surtout, les astronomes veulent savoir quand ils se sont formés par rapport au Big Bang.

L’amas globulaire Omega Centauri – avec jusqu’à dix millions d’étoiles – est vu dans toute sa splendeur sur cette image capturée avec la caméra à grand champ de l’observatoire La Silla de l’Observatoire européen austral. (Observatoire européen austral)

C’est ce qui a intrigué une équipe d’astronomes canadiens alors qu’ils regardaient la première image jamais publiée par JWST.

Un pari

En juillet dernier, alors que les premières images du JWST nouvellement lancé arrivaient, près d’une douzaine d’astronomes canadiens se sont réunis autour d’une table à Halifax. Faisant partie de l’équipe canadienne NIRISS Unbiased Cluster Survey (CANUCS), ils étaient impatients de voir quelles nouvelles vues de l’univers le télescope pourrait révéler. (NIRISS est la caméra d’imageur dans le proche infrarouge et de spectrographe sans fente de fabrication canadienne sur JWST.)

Ils n’ont pas été déçus.

Parmi les cinq images, une s’est démarquée des autres : des milliers de galaxies transperçant l’obscurité ; des points blancs, oranges et rouges datant d’une époque où notre univers en était à ses balbutiements.

Pour certains membres de l’équipe, il y avait une galaxie particulière qui intriguait : une traînée orange allongée située presque au centre de l’image. Autour de lui, plusieurs points jaunâtres, probablement des étoiles denses contenant des milliers à des millions d’étoiles, appelées amas globulaires. En raison de ces douzaines de points qui l’entourent, la galaxie a commencé à être appelée le “Sparkler”.

Des membres de l’équipe canadienne NIRISS Unbiased Cluster Survey (CANUCS) se réunissent autour d’une table à Halifax pour examiner les premières données publiées par le télescope spatial James Webb. Kartheik Iyer appelle cette photographie par espièglerie « La première Cène ». De gauche à droite : Guillaume Desperez, Lamiya Mowla, Bob Abraham, Gael Noirot, Marcin Sawicki, Vince Estrada-Carpenter, Ghassan Sarrouh, Yoshi Asada, Victoria Strait, Chris Willott, Nick Martis. (Kartheik Iyer)

Certains se sont demandés : cela pourrait-il aider à déterminer si oui ou non les amas globulaires étaient des reliques de notre ancien univers ?

Alors que certains pensaient que la réponse était oui, d’autres n’étaient pas d’accord.

Des paris ont été faits parmi le groupe : les anciennes stars contre les jeunes stars. En jeu : des bonbons exotiques d’un magasin voisin à Halifax.

“Il y avait beaucoup de débats en cours pour savoir s’ils étaient jeunes ou vieux immédiatement, dès le départ”, a déclaré Kartheik G. Iyer, Dunlap Fellow au Dunlap Institute for Astronomy & Astrophysics de l’Université de Toronto et co-auteur principal de l’étude.

Alors que chacun des post-doctorants se rassemblait et passait par diverses étapes d’analyse, deux chercheurs principaux, Roberto (Bob) Abraham, professeur d’astronomie et directeur du département d’astronomie et d’astrophysique David A. Dunlap à l’Université de Toronto, et Chris Willott, du Centre de recherche Herzberg en astronomie et en astrophysique du Conseil national de recherches du Canada, qui dirige la recherche, leur a donné à chacun un bonbon après avoir terminé chaque tâche.

“Chris et Bob avaient le pari que, sont-ils jeunes ou vieux? Et Bob a affirmé qu’ils étaient vieux”, a déclaré Lamiya Mowla, Dunlap Fellow au Dunlap Institute for Astronomy & Astrophysics de l’Université de Toronto, qui est également co-auteur principal du papier.

Après des semaines d’analyse, ils ont conclu que, sur les 12 objets du Sparkler, cinq ne sont pas seulement des amas globulaires, mais certains des plus anciens connus, ne se formant que 500 millions d’années après le Big Bang.

“Cela nous a vraiment surpris et nous a également rendus très excités, car notre Voie lactée elle-même a environ 150 de ces amas globulaires autour d’eux. Et nous savons qu’ils sont vieux, mais nous ne savons pas quel âge ils ont, exactement quand ils sont nés », a déclaré Mowla.

L’âge du reste des objets était indéterminé. Cela signifiait que tout le monde avait gagné.

“Alors oui, à la fin, tout le monde, je pense, a eu des bonbons”, a déclaré Mowla.

Un peu d’aide de quelques amis

La galaxie n’était visible qu’à travers quelque chose appelé lentille gravitationnelle, où un objet massif – dans ce cas, un amas de galaxies appelé SMACS 0723 – plie et amplifie la lumière des galaxies derrière lui, les faisant avancer et créant souvent plusieurs images de la même cible .

Première image en champ profond de Webb, montrée avec des cases blanches pointant vers les trois vues distinctes de la galaxie Sparkler produites par lentille gravitationnelle. (NASA, ESA, ASC, STScI)

C’est la beauté de JWST : il peut scruter certaines des parties les plus éloignées de notre univers et capitaliser sur les effets de la lentille gravitationnelle, ce qui permet de mettre au premier plan les galaxies qui sont hors de portée des télescopes optiques. Les galaxies qui seraient trop faibles sont considérablement agrandies.

“A cause de quelque chose comme la lentille gravitationnelle, ces galaxies sont parfois gonflées d’un facteur 10 à un facteur 100, et elles deviennent suffisamment brillantes pour que notre télescope les voie réellement et elles s’étirent suffisamment pour que notre télescope puisse les résoudre”, a déclaré Iyer. a dit. “Et ces deux choses se produisent dans le Sparkler. Nous pensons que le Sparkler est grossi entre 10 et 100 fois, et nous travaillons toujours sur des modèles plus précis de combien.”

Cette illustration montre un phénomène connu sous le nom de lentille gravitationnelle, qui est utilisé par les astronomes pour étudier des galaxies très lointaines et très faibles. (NASA, ESA & L. Calçada)

Michel Fich, professeur à l’Université de Waterloo qui se spécialise dans la formation d’étoiles, mais qui n’a pas participé à l’étude, est intrigué par l’article et les réponses qu’il pourrait apporter.

“La grande question sur [globular clusters] est-ce qu’ils ont quel âge? Sont-ils la partie la plus ancienne de notre galaxie ? Sont-ils les étoiles les plus anciennes de l’univers ? Et la réponse est probablement oui. Mais quel âge est un débat ces jours-ci”, a-t-il déclaré.

“[The paper is] un grand nombre de preuves à l’appui des amas globulaires – un nombre important d’amas globulaires – se formant très, très tôt après le Big Bang “, a-t-il déclaré.

Les auteurs de l’article ont déclaré qu’ils allaient maintenant travailler davantage pour affiner leur travail et recueillir différentes données auprès du JWST. Mais ils sont ravis de ce que le nouveau télescope révèle déjà.

“La mission principale de Webb était de trouver les premières étoiles”, a déclaré Mowla. « Parce que nous pensons que [globular clusters] sont nés tôt, ces amas auront ces étoiles vierges ou premières. Si des amas globulaires sont nés de cet environnement vierge, lorsque les premières étoiles sont nées, étudier davantage ces amas globulaires nous amènera à la réponse de ce qui se passait dans l’univers.”